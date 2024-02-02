Ekonomi

Hafize Gaye Erkan'ın görevden affına ilişkin Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Aldığı karar şahsidir

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevden affını istediğini açıkladı. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Bakan Şimşek, "Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi. Öte yandan Bakan Şimşek, yeni TCMB Başkanı ve ekibinin kendi önerisi doğrultusunda atanacağını da belirtti.

Semih Bozkuş
22:17 - 2/02/2024 vendredi
Güncelleme: 22:55 - 2/02/2024 vendredi
Yeni Şafak
Hafize Gaye Erkan - Mehmet Şimşek
Hafize Gaye Erkan - Mehmet Şimşek

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevden affını istediğini duyurdu.

Erkan, gündeme bomba gibi düşen bu kararını sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Yaptığı paylaşımda, ekonomi programının meyvelerini vermeye başladığını belirten Erkan, görevden affının gerekçesi olarak ise son dönemlerde kendisine yönelik düzenlenen 'itibar suikastları'nın olduğunu öne sürerek, "Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.


Bakan Şimşek'ten ilk açıklama

Gaye Erkan'ın görevden affını istemesine ilişkin ilk açıklama ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

Bakan Şimşek'in konuya ilişkin basın açıklaması Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi X hesabından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen ekonomi programının kesintisiz ve kararlılıkla devam etmekte olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi ekibine ve uygulanan programa desteğinin ve güveninin tam olduğunu vurguladı.

"Aldığı karar şahsi ve kendi takdiridir"

Hafize Gaye Erkan'ın aldığı kararın şahsi ve kendi takdiri olduğunu belirten Şimşek, "Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

"Yeni başkan ve ekibi önerim doğrultusunda atanacak"

Yeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibinin kendi önerisi doğrultusunda atanacağını da kaydeden Bakan Şimşek, "Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır. Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."


"Orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecek"

Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istemesine ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

X'teki hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, yaptığı hizmetlerden ötürü Erkan'a teşekkür ederek, "Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız." dedi.

Öte yandan Yılmaz, orta vadeli programın kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edeceğini de vurguladı.

Cevdet Yılmaz, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan’a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir."



#Hafize Gaye Erkan
#Görev Affı
#Bakan Şimşek
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