Merkez Bankası çizgiyi çekti bankalar faizi indirdi: Ticari kredi faizi % 21’e düştü

Merkez Bankası (MB)’nın üretimi, istihdamı ve büyümeyi desteklemek için geçtiğimiz hafta sonu ticari kredi faizlerinde üst sınır getirmesinin ardından özel bankalar faizleri indirmeye başladı. Merkez Bankası’nın kararının ardından, bankacılık sektörünün kullandırdığı kredi faizlerinin yıllık ortalaması 10 puanlık düşüşle yüzde 21’e geriledi. Bankacılık sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 27 Temmuz’da yüzde 31 olan ortalama faiz oranı, dün itibariyle yüzde 21’e düştü. Oran, KOBİ kredilerinde ise yüzde 20’ye geriledi.

KAMUDA ORAN DAHA DÜŞÜK

Özel bankaların yüzde 21 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarla kullandırdığı ticari kredilerini kamu bankaları çok daha aşağılarda kullandırıyor. Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank’ın bazı ticari kredi faizlerinin yıllık maliyetini yüzde 13,75’e kadar düşürdüğü öğrenildi. Bankalar arasında aylardır devam eden kredileri yukarı çıkarma rekabetinde ibre aşağıya döndü.

Geçen haftaya kadar kredi faizlerinin nereye çıkabileceği konuşulurken, Merkez Bankası’nın kararının ardından faizlerin nereye kadar düşeceği konuşuluyor.

YÜZDE 90 KARŞILIK AYIRMAYI GÖZE ALAN YOK

Özel bankalar için Merkez Bankası’nın belirlediği çarpanlar nedeniyle bankaların zorunlu karşılık ayırma oranlarını arttıran sınırlar, faizlerin indirildiği seviye için belirleyici oldu. Merkez Bankası, referans faiz oranını politika faizindeki indirime paralel olarak yüzde 15,34’e çekti. Böylelikle kısa vadeli ticari kredilerde faiz oranları yüzde 20-21 aralığına çekilmiş oldu. Daha fazla zorunlu karşılık ayırmayı göze alan bazı bankalar yüzde 21’in üzerine nadir de olsa çıkıyor. Ancak, yüzde 90 zorunlu karşılık ayırmayı gerektiren yüzde 27’nin üzerine çıkmayı göze alan banka yok artık.

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VADELERDE DE REKABET OLUŞTURUR

Geçtiğimiz cumartesi günü yürürlüğe giren Merkez Bankası kararlarının, bankalar arasında kredi vadelerinde de rekabet oluşturması bekleniyor. Çünkü bankaların 6 aya kadar veya 12 aya kadar vadelerle sunduğu krediler, işletmelerden yeteri kadar rağbet görmeyebilir. KOBİ’lerin ağırlıkta olduğu işletmelerin ancak uzun vadelerle alacağı finansmanla üretim kabiliyetlerini artırabileceği belirtiliyor. Kısa vadeli kredilerin işletme kârıyla geri ödemesini yapmak işletmeler için daha zor olduğu için, uzun vadeli yatırım kredilerini kullandırmak daha önemli olacak.

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