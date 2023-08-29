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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan bankalara KKM talimatı: Vadesi en az 32 gün olarak belirledi

Merkez Bankası Kur Korumalı Hesaplara İlişkin yeni uygulama talimatını bankalara gönderdi. Bankalar, yüzde 95 hedefini, gerçek ve tüzel kişi dönüşüm hesaplarının yenilenmesi veya döviz dönüşümlü hesaplardan 32 gün ve üzeri TL vadeli mevduata geçiş ile sağlayabilecek.

08:31 . 29/08/2023 Salı
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat ile ilgili olarak bankalara yeni uygulama talimatı gönderdi.


Merkez Bankası, vadeli TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.

Bankalar, yüzde 95 hedefini, gerçek ve tüzel kişi dönüşüm hesaplarının yenilenmesi veya döviz dönüşümlü hesaplardan 32 gün ve üzeri TL vadeli mevduata geçiş ile sağlayabilecek.




#Merkez Bankası
#Kur Korumalı Hesap
#KKM
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