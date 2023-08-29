Merkez Bankası'ndan bankalara KKM talimatı: Vadesi en az 32 gün olarak belirledi

Merkez Bankası, vadeli TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.