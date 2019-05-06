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Ekonomi Merkez Bankasından enflasyon açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası, nisan ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda, enflasyonun çekirdek ana eğiliminin düşük seviyelerini koruduğu belirtilirken yıllık enflasyonun da baz etkileriyle gerilediği ve yavaşlamanın temel mal grubu kaynaklı olarak devam ettiği kaydedildi. Gıdadaki artışın işe işlenmemiş mallar öncülüğünde yükseldiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nisan ayı enflasyonu beklentilerin altında gerçekleşerek aylık bazda yüzde 1,69 artış gösterdi.
Nisan ayı enflasyonu beklentilerin altında gerçekleşerek aylık bazda yüzde 1,69 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayımladı.

Merkez Bankası raporunun özet bölümünde şu ifadeleri kullandı:

Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 1,69 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,21 puan azalarak yüzde 19,50 olmuştur. Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama temel mal grubu kaynaklı olarak devam etmiş, hizmet enflasyonu görece yatay seyrini sürdürmüştür.

  • Çekirdek göstergelerin ana eğilimi ise düşük seviyelerini korumuştur. Bu dönemde, enerji grubunda fiyatlar aylık bazda artsa da yıllık enflasyon baz etkileriyle gerilemiştir. Gıda yıllık enflasyonu işlenmemiş gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürmüştür.

Ulaştırma hizmetleri fiyatlarındaki yükselişte şehirlerarası karayolu yolcu taşıma hizmetleri belirleyici olmuştur.

Diğer hizmetler grubunda, emek yoğun kalemlerde (bakım onarım, ev içi hizmetler, berber-kuaför vb.) fiyat artışlarının yüksek seyrettiği gözlenmiştir.

Bunun yanında, geçmiş enflasyona endeksleme davranışına da bağlı olarak eğitim hizmetlerindeki yüksek fiyat artışları devam etmiştir. Kira grubunda ise aylık artışlar düşük seyrini korumuştur.

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