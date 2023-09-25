Merkez Bankası'ndan yeni adım: KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırıldı

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Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) kademeli çıkış için ağustos ayında devreye aldığı plana ilişkin yeni bir adımı daha bugün hayata geçirdi.
Böylece bankaların Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı.
TCMB, attığı adımlarla Türk lirası mevduatı cazip hale getirmeyi amaçlıyor.
KKM'den çıkış için ilk adım 21 Ağustos'ta atılmıştı
Merkez Bankası, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduatından KKM dönüşüm hedefi ile TL payına göre menkul kıymet tesis ve zorunlu karşılık uygulamasına 21 Ağustos'ta son vermişti.
Merkez Bankası tarafından 17 Eylül'de bankalara gönderilen uygulama talimatı ile kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulamasına da son verildi.