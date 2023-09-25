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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni adım: KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat'tan kademeli çıkış için atılan adımlarını sürdürüyor. TCMB'den bu yönde son adım ise asgari faiz zorunluluğuna yönelik geldi. Türk lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı.

Kenan Biter
10:07 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) kademeli çıkış için ağustos ayında devreye aldığı plana ilişkin yeni bir adımı daha bugün hayata geçirdi.


TCMB, Türk lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı

Böylece bankaların Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı.


TCMB, attığı adımlarla Türk lirası mevduatı cazip hale getirmeyi amaçlıyor.


KKM'den çıkış için ilk adım 21 Ağustos'ta atılmıştı


Merkez Bankası, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduatından KKM dönüşüm hedefi ile TL payına göre menkul kıymet tesis ve zorunlu karşılık uygulamasına 21 Ağustos'ta son vermişti.


Merkez Bankası tarafından 17 Eylül'de bankalara gönderilen uygulama talimatı ile kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulamasına da son verildi.




#Kur Korumalı Mevduat
#Merkez Bankası
#KKM
#asgari faiz zorunluluğu
#Kenan Biter
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