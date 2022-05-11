Ekonomi Merkez Bankasından zorunlu karşılık kararı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Resmi Gazete'nin bugün yayınlanan yeni kararına göre finansman şirketlerinin zorunlu karşılık oranları 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar sıfırlandı.

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Merkez Bankasından zorunlu karşılık kararı
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Finansman şirketlerinin TL ve yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık (ZK) oranları 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.

ZORUNLU KARŞILIKLAR İÇİN GEÇİCİ UYGULAMA

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan zorunlu karşılıklar hakkında 2013/15 sayılı tebliğde değişiklik yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tebliğiyle, söz konusu tebliğin "Zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklere ilişkin geçici uygulama" başlıklı geçici maddesine eklemeler yapıldı.

Zorunlu karşılık oranları 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar yüzde sıfır oldu

Eklenen geçici maddeye göre, finansman şirketlerine TL yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları 13 Mayıs hesaplama tarihine kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.

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