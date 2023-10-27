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Ekonomi

Merkez faizi 5 puan daha artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30'dan yüzde 35’e çıkardı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 00:30 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Dünkü kararla birlikte Merkez Bankası 5 ayda 26,5 puanlık artışa gitti. TCMB, haziranda 8,5, temmuzda 2,5, ağustosta 7,5, eylül ayında ise 5 puan artışa gitmişti. Son artışla birlikte politika faizi yüzde 30’dan 35’e yükseldi. Para Politikası Kurulu (PPK), dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiğini bildirdi.

Kurul, toplantı sonrası yaptığı açıklamada faiz artırımına ve parasal sıkılaşmayı destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararlarının devam edeceğine vurgu yaptı. Para Politikası Kurulu, toplantının ardında yaptığı açıklamada jeopolitik gelişmelerin (Filistin–İsrail çatışmasının) enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturduğuna işaret etti. Bu kapsamda parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında rapordaki patika ile uyumlu şekilde uygulayacağı belirtildi.

Politika faizinin, enflasyonu gerileteceği ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak adımların atıldığı belirtilirken, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği ifade edildi.



#Merkez Bankası
#Faiz
#PPK
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