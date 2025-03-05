Merkez’den 7,5 puanın üzerinde indirim bekleniyor

Şubat ayını toplantı yapmadan geçiren Merkez Bankası'nın, yarınki toplantıda enflasyondaki iki aylık düşüşü de dikkate alarak politika faizinde 7,5 puanın üzerinde indirime gitmesi bekleniyor. Yüksek faiz nedeniyle sanayicilerin, üreticilerin, piyasanın yükünün gittikçe ağırlaştığını ifade eden iş dünyası, Merkez Bankası'nın yarın yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında güçlü bir faiz indirimi yapması gerektiğini kaydediyor.

ENFLASYON DÜŞÜYOR FAİZ DE İNMELİ

Faiz indirimine Aralık 2024'te başlayan Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50'den yüzde 47,5'e çekmiş, en son toplantı yaptığı ocak ayında da iş dünyasının güçlü faiz indirim beklentisine rağmen, indirimi 250 baz puanla sınırlı tutmuştu. Ocak ve şubat ayı verileriyle yüzde 40'ın altına, yüzde 39,05'e gerileyen enflasyon da Merkez Bankası'nın iş dünyasının beklentileri doğrultusunda indirim yapması için elini güçlendirdi.

SANAYİCİ FAİZ YÜKÜ ALTINDA

Enflasyondaki düşüş sürecine rağmen Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faizi olan politika faizinde güçlü bir indirime gitmemesi özellikle üreticileri yüksek finansman yükü altında bırakıyor. Haziran 2023’ten bu yana yüksek faiz yükü altında üretim yapmak zorunda kalan sanayici, üretimini sürdürebilmek için yüzde 55-60 arasında yıllık maliyetle borçlanmak zorunda kaldı.

İŞLETMELERİN SERMAYESİ ERİYOR

Karlılıkları iyice zayıflayan işletmeler, kredi borcunu döndürebilmek için elde ne varsa satmaya çalışıyor. Gayrimenkul, arsa ve araç gibi paraya çevrilebilecek malı mülkü elden çıkarıp zorlukların üzerinden üstesinden gelmeye çalışan işletmeler var. Son yılların en büyük faiz yüküyle karşı karşıya kalan sanayicilerden bazıları da, ya üretim bant sayısını azaltarak ya da kârı unutarak ayakta kalmaya çalışıyor.











