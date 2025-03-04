Coca Cola'yı boykot vurdu: Dünyada ve Türkiye'de büyük zarar açıkladılar

Terör devleti İsrail, Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuktan oluşan 50 bini aşkın Filistinliyi şehit etti. 7 Ekim 2023'ten geçtiğimiz ay imzalanan ateşkese kadar soykırım saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail'e, en büyük desteği veren firmalar, başta İslam alemi olmak üzere birçok insan tarafından küresel ölçekte boykot ediliyor.