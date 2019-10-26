Ekonomi Merkezin faiz indirimi sonrası konut kredilerinde ilk indirim haberi geldi
EMLAK

Merkez'in faiz indirimi sonrası konut kredisinde ilk indirim ING'den geldi

Merkez'in faiz indirimi sonrası konut kredilerinde ilk indirim haberi geldi

Merkez Bankası (MB) politika faizini 2.5 puan indirerek yüzde 16.50’den yüzde 14'e çekmesinin ardından beklenen ilk indirim haberi geldi. ING Türkiye, konut kredisi faiz oranlarını 1.09’a indirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Foto/arşiv: Konut satış ofisi.
Foto/arşiv: Konut satış ofisi.

ING Türkiye, konut kredisindeki faiz oranlarında aşağı yönlü değişiklik yaptı.

Banka, konut kredisi miktarı bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 3 ila 120 ay vadede yüzde 1.09’a indirdi.

  • Konut kredisinden yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye’ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabileceği kaydedildi.

Faiz indirimi sonrası gözler konut kredisinde: 0,90'a inebilir
EKONOMİ
Faiz indirimi sonrası gözler konut kredisinde: 0,90'a inebilir

"Müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz"

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemine işaret ederek, "Hem sektörü ve ekonomiyi desteklemek, hem de farklı gelir gruplarındaki müşterilerimizin en uygun koşullarda ev sahibi olmasına katkıda bulunabilmek için konut kredisi faiz oranlarımızı güncelledik. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Köpek gezdirerek ayda 6 bin TL kazanıyorlar
FOTOĞRAF 13
Title
Köpek edinmek, onları beslemek kolay olsa da sorumlulukları büyük. Köpeklerin dışarıda vakit geçirmeleri, yürüyerek, koşup oynayarak enerji harcamaları şart.
Title
Bunu yapamayanların imdadına ise köpek gezdiricileri yetişiyor. Köpek gezdiricileri günde 1-2 saat köpekleri gezdiriyor, bakımlarını yapıyor ve oyunlar oynuyor.
Title
Bostancı’da köpek gezdiriciliği işini yapan Onur Karavılkov köpeklerin bir şekilde enerjisini atıp rahatlaması gerektiğini, enerjisini atamayan köpeklerin davranış problemleri yaşayarak halı, kitap parçaladığını ve depresyona girdiğini belirtiyor.
Title
Dört yıldır köpek gezdiriciliği yapan Karavılkov, Grafik tasarımcısıydım. Daha sonra mesleği bıraktım. Hayvanlarla daha iyi anlaştığımı gördüm. Bu işe de “Doğru bilgiye nasıl ulaşabilirim? Bu işin mantığı nedir? Hayvanların özü nedir? diyerek başladım. Kendimi geliştirdim. Bu işte iyi olduğumu görünce grafik tasarımcılığını bıraktım. Bu işi yapmaya başladım. İlk başlarda zor oluyordu. Çok fazla yürümek zorundasınız.
Title
Köpek dolaştırmanın mantığı köpeğin enerjisini attırmak. Köpek arkadaşımı alıyorum, 1-2 saat gezdiriyorum, tabii siz de yürüyorsunuz. O yorulunca sizde yoruluyorsunuz. Ancak şu an 100’e yakın müşterim var dedi.
Title
Pek çok insanın köpekleri sadece sevmek için aldığını, bakımlarını yapamayınca köpek gezdiricilerine başvurduğunu belirten Karavılkov, Günümüz şehir hayatında insanlar biraz daha yalnızlaşmaya başladılar. Bu duygusal açığı hayvanlarla kapatmaya çalışıyorlar.
Title
Fakat burada yapılan yanlış, biz köpekleri sadece sevmek için alıyoruz, onların ihtiyaçlarını düşünmüyoruz. Aslında olması gereken köpek ve insanın ortak bir yaşam kurması. Ama direkt köpekleri hayatımıza adapte etmeye çalışıyoruz ve sorunlar çıkıyor. Bu yüzden de dolaştırıcılara ihtiyaç duyuyorlar diye konuştu.
Title
Köpek gezdiriciliğinin kolay bir meslek olmadığını ifade eden Karavılkov şöyle devam etti:
Title
Bazen 6-7 saat kadar yürüyorum. Başlarda 10 saat yürüyordum, ancak bu çok yoran bir şey. Bu meslekte kendinize iyi bakmanız lazım. Çok çabuk hasta olunabiliyor, hava her zaman güzel olmuyor, yağmurlu ve soğuk havalarda sabah erkenden uyanmanız gerekiyor. Köpekleri enerjilerine göre gezdiriyorum. Birisi çok enerjiktir, birisi agresiftir, bunları dengelemek lazım. İlk etapta güvenlik çok önemli. Tasmayı tutuş şekliniz, nasıl iletişime girdiğiniz, köpek beden dili hakkında ne bildiğin ve ne kadar tanıdığınız çok önemli çünkü her an her şey olabilir. Şehirdeyiz araba çıkar, bir şey düşer bunlar olan şeyler dikkatli olmak lazım
Title
Öte yandan bir meslek halini alan köpek gezdiriciliği, önemli bir gelir kapısı oldu.
Title
Köpeği seven her insanın bu işi rahatlıkla yapabileceğini belirten köpek gezdiricisi Hikmet Kaya, Köpekleri gezdirmekte herhangi bir zorluk yaşamıyorum. Zaten hepsi bize alışık o yüzden zorluk yaşamıyorum. Köpekleri sabahları bir de akşamları getiriyoruz. Köpekleri gezdiriyoruz eğlendiriyoruz. Belirli bir ücretimiz yok kafamıza göre fiyat alıyoruz. Çalışma şartlarımıza göre aylık 5-6 bin lira kazanıyoruz. Bunun dışında başka bir iş yapmıyoruz. Sadece köpekleri gezdiriyoruz. Köpekleri sabah 2 saat akşam da 2 saat olmak üzere 4 saat çalışıyoruz. İnsanlar hayvanlarla pek ilgilenemiyor. Biz de bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz dedi.
Title
5 aydır bu işi yaptığını söyleyen Türkmenistan uyruklu Beyken Emir Pulum ise, Ben yeni başladım aylık ortalama 3 bin lira kazanıyorum. İki yıl önce Türkiye’ye geldim 5 aydır bu işi yapıyorum. Köpekleri çok seviyorum o yüzden bu işi yapıyorum. Sabah ve akşam ikişer saat köpekleri gezdiriyorum sonra da tek tek hepsini evlerine bırakıyorum. Köpekler bize alıştı hiçbir zorluk yaşamıyorum. Şu an 3 arkadaşız ve 35 köpeği gezdiriyoruz dedi.
Title
Bir başka köpek gezdiricisi Gamze Pekçeçınar ise dört yıldır faal olarak bu mesleği yaptığını ve geçimini bu şekilde sağladığını dile getirdi. Pekçeçınar, Hayvanları çok seviyorum. Kendi köpeklerim de var. Filmlerde köpek gezdirenleri görürdüm “Ne güzel iş derdim. Kedi köpek oteli olan bir arkadaşım bana yönlendirdi, bu şekilde başladım yaklaşık dört buçuk yıldır da bu işi yapıyorum. İlkokula başladığımda köpek alındı bana. Köpeklerin ihtiyaçlarını, psikolojilerini iyi biliyorum diye konuştu. Pekçeçınar sözlerini şöyle sürdürdü; Yoğun çalışanlar vakit ayıramıyorlar. Vakitleri olmadığı için bizimle iletişime geçiyorlar. Çok seviyor, beslemek istiyor ama vakit ayıramıyor, ya da kimisi üşeniyor. Ben alıyorum gezdiriyorum, tuvalet ihtiyaçlarını gideriyorum. O sırada da sosyalleşiyorlar. Genelde köpek gezdiricileri çoklu gezdirirler ben ondan yana da değilim, tek gezdiriyorum. Daha önce başka işlerle ilgilendim ama bu işe yönelince başka işleri bıraktım. Geçimimi bununla sağlıyorum
Köpek gezdirerek ayda 6 bin TL kazanıyorlar
Özellikle şehir hayatı yaşayan ve yoğun iş temposuna sahip evcil köpek sahiplerinin imdadına köpek gezdiricileri yetişiyor. Köpek gezdiricileri günde 1-2 saat köpekleri gezdiriyor, bakımlarını yapıyor ve oyunlar oynuyor.


ABD temizlememiş!

ABD temizlememiş!

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile Rusya'ya mutabakat uyarısı.
Küçükçekmecenin ağzı açılacak

Küçükçekmece'nin ağzı açılacak

Kanalın proje maliyeti 75 milyar TL olarak hesaplandı.
40 yaşındaemekli mi olunur?

40 yaşında
emekli mi olunur?

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'dan EYT cevabı.
Son gün 3 Kasım

Son gün 3 Kasım

Türkiye'de 188 bin kişi soyadını değiştirdi.
Teröristler yeğenimi kaçırdı

Teröristler yeğenimi kaçırdı

54'üncü günde de eyleme katılan 55 aile, HDP il binası önündeki yerini aldı.
Fenerbahçe'de <br>tarihi divan

Fenerbahçe'de
tarihi divan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yüksek Divan Kurulu Üyeliği rozeti takdim edildi.
Teröristler <br>kod adı kullanır

Teröristler
kod adı kullanır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mazlum Kobani tepkisi.
İttifakta büyük kriz

İttifakta büyük kriz

'İstanbul'da aday göstermedik ama onlar bugün susuyor, cevabını alacaklar'.
'Katilin takdir<br>edilmesi hukuk dışı'

'Katilin takdir
edilmesi hukuk dışı'

​MHP lideri Bahçeli, tedavi süreci sonrası ilk kez canlı yayında konuştu.
Altın üçgen

Altın üçgen

​Üç ülkenin sınırını çizen eşsiz ada.

Türkler hiçbir<br>ülkeye güvenmiyor

Türkler hiçbir
ülkeye güvenmiyor

​En yüksek oranı yüzde 9,7 ile Rusya aldı.
Sızma girişimindeki teröristler öldürüldü

Sızma girişimindeki teröristler öldürüldü

​Mehmetçik'in dikkati YPG'li teröristlerin planını bozdu.
İstanbul'da iki baraj kullanım dışı kaldı

İstanbul'da iki baraj kullanım dışı kaldı

​Barajlardaki su yokluğu her geçen gün alarm veriyor.
Türkiye'nin her zaman yanındayız

Türkiye'nin her zaman yanındayız

​KKTC Başbakanı Tatar'dan önemli açıklamalar.
Şehir savaşına hazırlanıyorlar

Şehir savaşına hazırlanıyorlar

Terör örgütü, yeni silah ve militan sevkıyatı gerçekleştiriyor.
İmar denetçileri sahaya iniyor

İmar denetçileri sahaya iniyor

Bakan Kurum: Kaçak yapılaşmanın cezası artacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.