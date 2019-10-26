Merkez'in faiz indirimi sonrası konut kredilerinde ilk indirim haberi geldi

Bir başka köpek gezdiricisi Gamze Pekçeçınar ise dört yıldır faal olarak bu mesleği yaptığını ve geçimini bu şekilde sağladığını dile getirdi. Pekçeçınar, Hayvanları çok seviyorum. Kendi köpeklerim de var. Filmlerde köpek gezdirenleri görürdüm “Ne güzel iş derdim. Kedi köpek oteli olan bir arkadaşım bana yönlendirdi, bu şekilde başladım yaklaşık dört buçuk yıldır da bu işi yapıyorum. İlkokula başladığımda köpek alındı bana. Köpeklerin ihtiyaçlarını, psikolojilerini iyi biliyorum diye konuştu. Pekçeçınar sözlerini şöyle sürdürdü; Yoğun çalışanlar vakit ayıramıyorlar. Vakitleri olmadığı için bizimle iletişime geçiyorlar. Çok seviyor, beslemek istiyor ama vakit ayıramıyor, ya da kimisi üşeniyor. Ben alıyorum gezdiriyorum, tuvalet ihtiyaçlarını gideriyorum. O sırada da sosyalleşiyorlar. Genelde köpek gezdiricileri çoklu gezdirirler ben ondan yana da değilim, tek gezdiriyorum. Daha önce başka işlerle ilgilendim ama bu işe yönelince başka işleri bıraktım. Geçimimi bununla sağlıyorum