Meslekte Birlik Grubu Başkan Adayı Hakan Ustabaş’tan çağrı: Gel oy kullan yönetimi değiştir

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) 15 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerle başkan ve yönetim kurulunu belirleyecek. Gerçekleşecek seçim öncesi Yeni Şafak’ın sorularını cevaplayan Meslekte Birlik Grubu Başkan Adayı Hakan Ustabaş, karşılarında 35 yıllık bir yönetim olduğunu ve kan değişikliği gerektiğini dile getirdi.

47 BİN ÜYENİN 33 BİNİ OY KULLANMADI

2022 yılında gerçekleşen seçimlerde 47 bin üyenin yalnızca 14 bininin oy kullandığını belirten Ustabaş, halihazırda görev yapan yönetimin 8 bin oyla kazandığını söyledi. Ustabaş, “O dönemde biz 4 bin oy aldık. Şu anda 50 bin mali müşavir var. 8 bin oy yüzde 20 bile olmuyor. En büyük sorun şu; değişim isteyen seçmenler oy kullanmaya dahi gelmiyor. Karşı tarafa kızgın olup gelmemen onların işine yarıyor. Geleceksin oy kullanacaksın karşı tarafa kızgınlığını böyle belirteceksin diyoruz” ifadelerini kullandı.

KATILIMCI 20 BİNİ BULURSA SEÇİMİ BİZ KAZANIRIZ

Seçimlerde herkesin aldığı oy nispetinde, 9 kişilik yönetim kurulu üyeleri listesine temsilcisini soktuğunu dile getiren Ustabaş, “2019-2022 yıllarında 3 yönetim kurulu üyesine sahiptik yönetimde. 2022-2025 yılları arasında ikiye düştük” şeklinde konuştu. Seçimle ilgili çalışmaları ağırlıklı olarak sosyal medyadan yürüttüklerini dile getiren Hakan Ustabaş, “Yaklaşık olarak 38 bin üyeye videolarımız, mesajlarımız gidiyor. Eğer 2022'deki projeksiyon buraya yansırsa yine yalnızca 3 yönetim kurulu üyesi çıkarabiliriz. 20 bin civarında üye oy kullanırsa seçimi kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Bu da 5 yönetim kurulu üyesi çıkarmak anlamına geliyor. Seçime katılacak diğer gruplarla bir ittifak olabilir. Çünkü oy kullanmaya gelmeyen seçmenlerin tamamı değişim isteyenlerden oluşuyor” açıklamasında bulundu.

YENİ MESLEK YASASI GEREKİYOR

Hakan Ustabaş, en büyük seçim taahhütlerinin yeni bir meslek yasası ve muhasebe uygulama modeli oluşturmak olduğunu belirtti. 1989 yılında yürürlüğe giren, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nu güncel koşullara ayak uydurması gerektiğini ifade eden Ustabaş, “Dijitalleşme ile birlikte artık yapay zekanın da devreye girmiş olduğu bir konjonktürdeyiz. Halen bu 1989 yılındaki yasayla, meslek yasamız ile bir şeyler yapma gayretindeyiz. Ancak bize bu yasa cevap vermiyor, veremiyor” diye konuştu.

OYUNUZU 3 YIL BİZE EMANET EDİN

35 yıllık yönetimi destekleyen üyelere de seslenen Ustabaş, şunları söyledi: “Diyorum ki ben karşı tarafa, 35 yıl oldu. Bugüne kadar meslektaşımızın iş yükünü hafifletmiş bir tane proje bulunmuyor. 3 yıl bize emanet oy verin. Eğer biz de ideolojik politikalarla hareket edersek, şeffaf olmazsak veya bugüne kadar verdiğimiz taahhütlerin en azından birkaç tanesini gerçekleştiremeyecek durumda olursak üçüncü sene sonunda bu oyunuzu geri alın diyoruz.”

İŞİN İÇİNE SİYASET KARIŞTIRDILAR

Karşılarında 35 yıllık bir yapının bulunduğunu dile getiren Ustabaş, şunları söyledi: “Bize AK Parti’nin arka bahçesi diyorlar. Ancak dedikleri gibi olsaydı şimdiye kadar yüz defa İSMMO'yu almıştık diyorum. Tam tersi karşı taraf CHP ve HDP'nin arka bahçesi gibi davranıyor. 2018 yılında dönemin HDP lideri Selahattin Demirtaş’ı mali müşavir olmamasına rağmen İSMMO’ya davet ettiler. Biz ise Meslekte Birlik kurucuları arasında yer alan Aziz Babuşçu ile temasa geçtiğimiz zaman işin içine siyaseti karıştırmakla ve AK Parti’nin arka bahçesi olmakla suçlanıyoruz. Fakat Aziz Babuşçu halihazırda mali müşavir ve mesleğimizin önde gelenlerinden. Böyle bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız.”







