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Mevsimlik tarım işçilerinin ücreti belli oldu: İşte günlük yevmiye tutarı ve çalışma şartları

Mevsimlik tarım işçilerinin ücreti belli oldu: İşte günlük yevmiye tutarı ve çalışma şartları

19:0516/05/2025, Cuma
IHA
Yeni Şafak
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Mevsimlik işçilerin ücreti belli oldu
Mevsimlik işçilerin ücreti belli oldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2025 yılı tarım sezonunda çalışacak mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları ve ücretleri, İlçe METİP Kurulu toplantısında ele alınırken, günlük yevmiye de alt limit bin TL olarak belirlendi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2025 yılı tarım sezonunda çalışacak mevsimlik tarım işçilerine yönelik Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında düzenlenen toplantıya, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Baykut, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan, muhtarlar ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.


Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, mevsimlik işçilerin konaklama alanları ile çalışma şartları ele alındı. İşçilerin konaklayacağı alanlar belirlenirken,
2025 sezonunda geçerli olacak günlük yevmiye tutarı alt sınır olarak bin TL
olarak belirlendi. Bu rakamın ilerleyen süreçte yapılacak olan toplantılar da güncellenebileceği belirtildi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Sağlam, mevsimlik işçilerin tarımsal üretim açısından önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Başka yörelerden tarım işleri için ilçemize gelen işçiler var. Bu kişilerin uygun şartlarda konaklaması ve istihdam edilmesi gerekiyor. ‘Benim köyüme gelmesin' anlayışı doğru değil. Bu insanlar burada konaklayacaklar ki, işler yürüsün. Biz onları misafir ediyoruz. Nizam ve intizam içinde gelsinler, işlerini yapsınlar, sonra ayrılsınlar istiyoruz" dedi.


Geçen yıl yaşanan sel tehlikesine de değinen Kaymakam Sağlam, "Geçen sene Haziran ayında göreve başladım, iki kez sel tehdidi nedeniyle Ordu ve Durakbaşı köylerinde çadırların yerini değiştirmek zorunda kaldık. Bu toplantının amacı, işçilerin gelişi güzel ırmak kenarlarına yerleşmesini önlemek. Dayı başları, İŞKUR'a taahhütname vererek işçilerin nerelere yerleştirileceğini bildirecek. Mevsimlik işçiler için tespit ettiğiniz ve önerdiğiniz rakam bin lira şeklindedir. Daha sonra bu konuyla ilgili tekrar bir görüşme yapılacaktır. Orada net rakam ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.


Toplantı sonucunda, 2025 tarım sezonu için mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri için alt sınır bin TL olarak belirlenirken, işçilerin konaklayacağı alanlar ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların ilgili kurumlarca koordineli şekilde yürütülmesi kararlaştırıldı.

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