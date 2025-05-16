Mevsimlik tarım işçilerinin ücreti belli oldu: İşte günlük yevmiye tutarı ve çalışma şartları

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2025 yılı tarım sezonunda çalışacak mevsimlik tarım işçilerine yönelik Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında düzenlenen toplantıya, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Baykut, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan, muhtarlar ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.





Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, mevsimlik işçilerin konaklama alanları ile çalışma şartları ele alındı. İşçilerin konaklayacağı alanlar belirlenirken, 2025 sezonunda geçerli olacak günlük yevmiye tutarı alt sınır olarak bin TL olarak belirlendi. Bu rakamın ilerleyen süreçte yapılacak olan toplantılar da güncellenebileceği belirtildi.





Toplantıda konuşan Kaymakam Sağlam, mevsimlik işçilerin tarımsal üretim açısından önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Başka yörelerden tarım işleri için ilçemize gelen işçiler var. Bu kişilerin uygun şartlarda konaklaması ve istihdam edilmesi gerekiyor. ‘Benim köyüme gelmesin' anlayışı doğru değil. Bu insanlar burada konaklayacaklar ki, işler yürüsün. Biz onları misafir ediyoruz. Nizam ve intizam içinde gelsinler, işlerini yapsınlar, sonra ayrılsınlar istiyoruz" dedi.





Geçen yıl yaşanan sel tehlikesine de değinen Kaymakam Sağlam, "Geçen sene Haziran ayında göreve başladım, iki kez sel tehdidi nedeniyle Ordu ve Durakbaşı köylerinde çadırların yerini değiştirmek zorunda kaldık. Bu toplantının amacı, işçilerin gelişi güzel ırmak kenarlarına yerleşmesini önlemek. Dayı başları, İŞKUR'a taahhütname vererek işçilerin nerelere yerleştirileceğini bildirecek. Mevsimlik işçiler için tespit ettiğiniz ve önerdiğiniz rakam bin lira şeklindedir. Daha sonra bu konuyla ilgili tekrar bir görüşme yapılacaktır. Orada net rakam ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.



