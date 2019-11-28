Ekonomi Meyve sebzeye anlık takip
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Meyve sebzeye anlık takip

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Hal Kayıt Sistemi, e-belge uygulamalarına entegre edilecek. Böylece sebze-meyve fiyatlarındaki manipülasyonlar anlık izlenebilecek” dedi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Albayrak, enflasyonun önümüzdeki yıl yüzde 8,5, 2021’de yüzde 6, 2022’de ise 4,9 olacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Bakan Albayrak, küresel ekonomik durum ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Enflasyonun önümüzdeki yıl yüzde 8,5, 2021’de yüzde 6, 2022’de ise 4,9 olacağını söyleyen Albayrak, Bakanlığın elektronik uygulamalarından yararlanan mükellef sayısının 140 binden önümüzdeki yıl 350 bin seviyesine çıkmasını beklediklerini belirtti. Dijital uygulamalar sayesinde 25 milyar fatura elektronik ortamda oluşturulduğunu söyleyen Albayrak, bu sayede yaklaşık 2,5 milyar liralık tasarruf sağlandığını da sözlerine ekledi.

Meyve ve sebze fırsatçılarına da değinen Albayrak, hal kayıt sistemini de e-belge uygulamalarımıza entegre edeceklerini anlattı. Bakan Albayrak, böylece sebze ve meyve fiyatlarında yapılan manipülasyonların anlık olarak izlenebileceğini söyledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla sebze ve meyve hallerindeki yaklaşık 15 bin civarındaki komisyoncu, sebze ve meyvelerin alım satımını yapan tüccar, hal kayıt sistemi ile entegre bir şekilde mali belgelerini daha kolay bir şekilde oluşturabileceğini belirten Albayrak, sistem üzerinden işlemlerin daha etkin bir şekilde izlenebileceğini bildirdi.

Fotoğraf: Arşiv

ESNAFA 2,2 MİLYAR LİRA KREDİ

Bakan Albayrak, esnaf ve çiftçilere desteklerinin devam ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “2004 yılında 205 bin üreticiye 735 milyon lira olarak verilmeye başlanan düşük faizli kredi desteği 2019 yılı eylül itibarıyla Ziraat Bankasınca kullandırılan 51,7 milyar lira, Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan 4,2 milyar lira olmak üzere toplam 55,9 milyar liralık bakiyeye ve 907 bin çiftçiye ulaşmıştır. Çiftçilerimize düşük faizli kredi kullandırımı nedeniyle oluşan gelir kayıplarının karşılanması amacıyla 2019 yılında ayrılan bütçe 3,4 milyar liradır. Bu amaçla 2020 yılı bütçesinde 4,2 milyar lira ödenek öngörülmektedir. Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredi bakiyesi 2002 yılında 150 milyon lira iken 2019 yılı Eylül ayı itibarıyla 40 milyar liraya, bu kredilerden faydalanan esnaf sayısı ise 64 binden 560 bine ulaşmıştır. 2019 yılında 1,9 milyar lira kaynak tahsis edilmiş olup 2020 yılı bütçesinde 2,2 milyar lira ödenek öngörülmektedir.”

BES’E 5,1 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Bakan Albayrak, kasım ayı itibarıyla, bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısının 6,8 milyon kişiye ulaştığını, devlet katkısı fon tutarını 16,4 milyar liraya, toplam fon büyüklüğünün ise 112,8 milyar liraya yükseldiğini bildirdi. Otomatik katılım sisteminde çalışan sayısının 5,4 milyon kişiye, fon büyüklüğünün ise 7,7 milyar liraya ulaştığını vurgulayan Albayrak, “Devlet katkısı için 2020 yılında bütçeden 5,1 milyar lira kaynak aktarılması öngörülmüştür” dedi. Bakanlık ve ilgili kuruluşlarının 2020 yılı bütçesi hakkında bilgi veren Albayrak, 2020 yılında merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yüzde 10,3 artarak 956,6 milyar liraya, vergi gelirlerinin yüzde 17,5 artarak, 784,6 milyar liraya, vergi dışı gelirlerin ise 172 milyar liraya ulaşacağının tahmin edildiğini aktardı.

KYK borçları için çalışma

  • Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albayrak, “İhtiyaç kapsamında iktisadi ve idari bilimler fakültesi (İİBF) mezunları için gelir uzman yardımcılığı sınavı açmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz.” dedi. Albayrak, Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi borçları olan gençler için de bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bakan Albayrak'tan dar gelirliye konut müjdesi: Her yıl 100 bin kişi düşük faizle ev sahibi olacak
EKONOMİ
Bakan Albayrak'tan dar gelirliye konut müjdesi: Her yıl 100 bin kişi düşük faizle ev sahibi olacak
Türkiyeden NATOya rest

Türkiye'den NATO'ya rest

​Londra zirvesi öncesi ilişkilere yönelik endişeler arttı.
PKK’ya Rusya koruması

PKK’ya Rusya koruması

​Moskova yönetimi, PKK'nın sözde yöneticileriyle görüştü.
Daima hazır

Daima hazır

Mehmetçik dosta güven, düşmana korku veriyor.
200 PKK’lı kıstırıldı

200 PKK’lı kıstırıldı

​Operasyona 2 bin 250 asker ve polis katılıyor.
Suya yüzde<br>80 gizli zam

Suya yüzde
80 gizli zam

​Tasarı bugün İBB Meclisi'nde ele alınacak.
Film gibi kaçış

Film gibi kaçış

​Teslim olan teröristler kaçış hikayelerini anlattı.

Dönüş için<br>655 nokta

Dönüş için
655 nokta

​Sığınmacıların dönüşü için alt yapı güçlendiriliyor.

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.

Emoji ile saldırı emri

Emoji ile saldırı emri

PKK'lı terörist örgütün şifreli talimatlarını sorguda anlattı.
Arnavutluk’ta OHAL

Arnavutluk’ta OHAL

​Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 31'e yükseldi.
Sera A.Ş<br>görücüye çıktı

Sera A.Ş
görücüye çıktı

​Dünyanın en büyük seracılık fuarı kapılarını açtı.
Meyve sebzeye<br>anlık takip

Meyve sebzeye
anlık takip

​Artık manipülasyonlar anlık izlenebilecek.
Diyanet <br>görevlileri katılmadı

Diyanet
görevlileri katılmadı

Müftülükten, İskender Erol Evrenosoğlu açıklaması.
MİT ve Emniyet <br>operasyonuyla yakalandılar

MİT ve Emniyet
operasyonuyla yakalandılar

Eski İran istihbarat görevlisi İstanbul'da öldürülmüştü.
İngiliz istihbaratçının ardından İzmir'de şüpheli ölüm: NATO'dan emekli ABD'li doktor İzmir'de ölü bulundu
Gündem

İngiliz istihbaratçının ardından İzmir'de şüpheli ölüm: NATO'dan emekli ABD'li doktor İzmir'de ölü bulundu

İzmir'de yıllarca NATO'da doktor olarak görev yapıp emekli olduğu öğrenilen 59 yaşındaki ABD vatandaşı James Edward Steidel, 14 yıldır birlikte yaşadığı köpeğinin 2 gün boyunca havlaması üzerine yaşadığı evde ölü bulundu. Stediel'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde de eski İngiliz istihbarat subayının İstanbul Karaköy'de ölü bulunması dikkatleri çekmişti.
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Türkiye'nin yarısı yağışa teslim
Gündem

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Türkiye'nin yarısı yağışa teslim

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altında. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri sağanak yağışın etkisi altında. Yağışların Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Peş peşe FETÖ operasyonları: İhraç edilenler ve muvazzaflara gözaltı kararı
Gündem

Peş peşe FETÖ operasyonları: İhraç edilenler ve muvazzaflara gözaltı kararı

FETÖ soruşturmaları kapsamında Bylock kullandığı belirlenen aralarında aktif ve ihraç polis memuru, ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin bulunduğu 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı yürütülen opesrayonda 15 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale merkezli 15 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya merkezli 26 ilde, FETÖ'nün TSK içerisindeki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.