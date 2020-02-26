MİLGEM dengeleri değiştirir

Türkiye ve Pakistan arasındaki ekonomik ilişkiler her alanda ilerliyor. Son olarak Pakistan'la yapılan 4 adet MİLGEM korvetinin inşası anlaşması, ikili ilişkilerin stratejik işbirliğine taşınması yanında, ülkenin savunma sanayisi de Türkiye'nin desteği ile güçlenecek. Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) Genel Müdürü Esad Akgün, "Pakistan'ın 4 adet MİLGEM Korvet'ine sahip olması, bölgede dengeleri değiştirecek ve onları oyun kurucu pozisyonuna getirecektir. Pakistan'ın bu konuma gelmesi bizim için de çok önemlidir, çünkü biz Pakistan ordusunu kendi ordumuzdan ayrı görmüyoruz" dedi. Akgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyareti kapsamında, DEİK tarafından düzenlenen "Pakistan-Türkiye İş Yatırım Forumu"na katılmak üzere Pakistan'a geldi.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Pakistan'la yapılan 4 adet MİLGEM korvetinin inşası anlaşmasının sadece bir gemi ihracatı değil, dünya barışına katkı sağlayan çok yönlü proje olduğunu vurgulayan Akgün, üretilecek 4 adet korvetin ikisinin İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, diğer ikisinin de Pakistan'ın Karaçi Tersanesi'nde inşa edileceğini belirterek, bu yolla Pakistan'a teknik bilgi ve teknoloji transferi yapıldığına da dikkati çekti.

ORTAK GEMİ ÜRETİMİ GÜNDEMDE

Pakistan'ın dizayn ve üretim yeteneği kazanmasının ileride Pakistan-Türkiye iş birliğiyle ortaklaşa bir Türk orijinli geminin, Pakistan'da üretilerek başka ülkelere satış imkanını da doğuracağına işaret eden Akgün, "Devlete ait ancak özel sektör dinamiklerine sahip bir şirket olarak amacımız, Türk Savunma Sanayii sektörüne yeni bir nefes getirmek ve pastayı büyütmektir. Şunu söylemeliyim ki; savunma sanayii ihracatı, Türkiye için bir seçenek değil zorunluluktur" diye konuştu.

REKLAM

İLK TESLİMAT 2023'TE

Esad Akgün

Pakistan'la 2018'de yapılan MİLGEM Anlaşması kapsamında ilk geminin 2023'te, son geminin ise 2025'te teslim edileceğini hatırlatan Akgün, Pakistan'da kurulacak ASFAT ofisinin yeni projeler üzerinde çalışacağını anlattı. Pakistan'la satış ve satış sonrası projeler dışında, mevcut askeri araçların güncel sistemlerle donatılması üzerine görüşmelerin sürdüğünü belirten Akgün, başka ülkelerle de benzeri anlaşmalar üzerinde çalışıldığını dile getirdi. Akgün, "İhracat faaliyetlerimizde kardeş ülkeleri öncelikli olarak tercih ediyoruz. Şu an Pasifik, Balkanlar ve Kuzey Afrika'da ülkelerle görüşmelerimiz sürüyor" şeklinde konuştu. Akgün, üretimde yerli kurumların yanında Türk özel sektörüyle çalışmaya öncelik verdiklerine işaret ederek, "Tüm savunma sanayii şirketlerimizle ilişki içerisindeyiz. Pakistan MİLGEM projesinde ASELSAN, HAVELSAN, METEKSAN ve İŞBİR gibi kurumlarla çalışıyoruz" ifadesini kullandı.