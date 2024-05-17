Milletler Ligi'ne şahin gözü

Vodafone, 5G teknolojisinin farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırmak için yeni projeleri hayata geçiriyor. Milletler Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda da kullanılan Şahin Gözü teknolojisini Sultanlar Ligi’ne entegre eden Vodafone, aynı deneyimi geçtiğimiz gün Antalya'da oynanan Türkiye-Japonya maçında uyguladı.

5G SAYESİNDE SIFIR GECİKME

Şahin Gözü teknolojisi, lig maçlarında kullanılan Görüntülü Değerlendirme Sistemi’nin kameralarından ayrışarak yapılan kurulumla, neredeyse sıfır gecikmeyle, hem voleybol salonu LED ekranlarına hem de canlı yayına anlık olarak yansıtmayı ve çok kısa sürelerde hakem kararlarına yardımcı olmayı mümkün kılıyor. Sistem aynı zamanda, futboldaki VAR örneğinde olduğu gibi hakem kararlarının ileri teknolojiyle alınmasını sağlıyor. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) onayıyla, Antalya Spor Salonu teknolojik altyapısına 5G desteği sağlandı.





KADIN SPORUNA BÜYÜK DESTEK

Türkiye Voleybol Federasyonu ile teknoloji alanındaki iş birliğinin yanında sponsorluk anlaşması yaptıklarını da hatırlatan Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, "Geçen yıl hayata geçen bu anlaşma, aynı zamanda Türkiye’de kadın sporuna sağlanan en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşması oldu. Temel hedefimiz, elde ettiği başarılarla dünya sıralamasında birinci sırada yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımıza ve dünyadaki en başarılı voleybol oyuncularının karşılaştığı Vodafone Sultanlar Ligi’ne en iyi desteği vermek" dedi.





İSTANBUL’DAN SONRA ANTALYA’DA 5G DENEYIMI

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise, söz konusu teknoloji hakkında şu bilgileri verdi: "Bu teknolojiyi, İstanbul’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ve Vakıfbank Spor Sarayı olmak üzere 2 farklı salonda uyguladık ve önemli istatistikler elde ettik. Antalya’daki maçlarda kullanılacak ileri maç teknolojilerini Vodafone olarak sahipleniyoruz. Maçta bu teknolojiyle oluşturulan istatistiklerin ve ölçümlerin anlık olarak 5G ile dünyadaki diğer yayıncılara gitmesinin yolunu açıyoruz." Şahin, Milletler Ligi’ne özel çalışmalar yaptıklarını da belirtti.



