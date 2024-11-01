Milli TIR için Ar-Ge ile ilk adım

Yerli elektrikli araç Togg’un ardından Türkiye ticari araçlar için de çalışmalarını başlattı. Türkiye hem elektrikli hem de hidrojen yakıtlı motor teknolojilerinin geliştirmesine start veriyor.
Bu kapsamda hidrojen yakıt hücresi ve bileşen teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik üç Ar-Ge projesi başlatılacak. Yerli olarak üretilecek ticari araçla hedef yüzde 40'ın üzerinde petrol kullanımının azalması yönünde olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TÜBİTAK ile ilgili özel sektör dahil olacak.
ENVANTER ÇIKARILACAK
Türkiye'nin batarya ve hidrojen teknolojilerinde mevcut kabiliyetini içeren envanter çalışması yapılacak. Yapılacak çalışmaların ardından bir çalışma programı belirlenecek. Araştırma hazırlığının ardından tam kapasite çalışmalara başlanacak.