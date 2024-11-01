Milli TIR için Ar-Ge ile ilk adım

Türkiye’nin otomobili TOGG’un yeni rengi duyuruldu. TOGG tarafından yapılan açıklamada yeni rengin 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacağı belirtildi. TOGG, böylece T10X modelinde sunulan renk seçeneği sayısını 7'ye çıkardı. Şirketten yapılan açıklamada, "T10X'in yeni rengi Ayder ile tanışın. Karadeniz'in eşsiz yeşili, doğanın en güzel hali" ifadeleri kullanıldı. 'Türkiye'nin Renkleri' ile yollarda olan TOGG, yeni rengi 'Ayder'e kavuşmuş oldu. Öte yandan TOGG, yılın 9 aylık döneminde 17 bin 49 adetlik satışla en yakın rakibine 10 bin 22 adet fark attı.