EkonomiMilyonlarca kart sahibini ilgilendiren karar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kredi kartı ile internetten alışveriş için onaya uzatma

Milyonlarca kart sahibini ilgilendiren karar

Kredi kartları ile internetten alışveriş yapılabilmesi için kart sahiplerinin 31 Aralık'a kadar vermesi gereken onay şartı için süre 1 ay daha uzatıldı. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben sürenin 31 Ocak'ta sona ereceğini ve 1 Şubat itibariyle onay vermeye kart sahiplerinin internetten alışveriş yapamayacağını açıkladı.

Haber MerkeziAA
Kredi kartı ile İnternetten alışveriş için onaya uzatma.
Kredi kartı ile İnternetten alışveriş için onaya uzatma.

Kredi kartları ile internetten alışveriş yapılması için istenen onay süresi ikinci kez uzatıldı. 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a uzatılan onay süresi bir kez daha uzatılarak 31 Ocak'a çekildi.

31 OCAK SON GÜN OLDU

Uzatma kararını BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, açıkladı. Akben, "İnternetten kartla alışverişe onay süresini 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz. Süre 31 Aralık'ta bitiyordu. Kullanıcılar bu tarihe kadar bankalarına onay vermediği takdirde kredi kartlarını online alışverişte kullanamayacak." dedi.

  • Akben, AA muhabirine yaptığı açıklamada, banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamili onayı alınması şartını getirdiklerini ve bunun için 16 Şubat'ta kurul kararı aldıklarını anımsattı.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI ADIM ATILDI

Özellikle vatandaşların internetten alışverişlerde dolandırıcılar tarafından kandırılmasının önüne geçmek için vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda böyle bir karar aldıklarını anlatan Akben, "Burada kural şu; kart hamili istemedikçe kart internetten alışverişe kapalı olarak üretilecek. Müşteri dilerse ve onay verirse kartı ya da kartları e-ticarete açılacak." dedi.

Akben, BDDK olarak önceliklerinin kart sahiplerini herhangi bir olumsuzluğa karşı korumak, dolandırılmasını önlemek ve siber saldırılara karşı da tedbir almak olduğunu ifade etti.

BANKALAR MÜŞTERİLERE ULAŞMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR

Bankaların farklı kanallardan müşterilerine ulaşmaya çalıştığını ancak bazı nedenlerden dolayı müşterilere ulaşmada birtakım zorluklar yaşandığını dile getiren Akben, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi onay süresi 17 Ağustos'ta bitecekti ancak gelen talepler doğrultusunda bu süreyi 31 Aralık'a ertelemiştik. Biz süreyi ne kadar da uzatsak müşteriler bankaların çeşitli kanallardan gönderdikleri onay mesajlarına bilinçli cevap vermiyor. Çünkü vatandaşın cebinde birden fazla kart olabiliyor. Bu kartlardan bazıları internete açık bazıları değil. Aslında vatandaş istediği zaman bankasını arayarak anında kartını internetten kullanıma açabilir. Bu zor değil. Gayemiz, kart hamillerinin korunması, e-ticaretin engellenmesi değil. Banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinden onay alma süresini bankalar ve vatandaşlardan gelen talepler ile yıl sonunda gerek yoğunlaşan harcamalar gerekse banka sistemlerinin entegrasyonunda aksama olmaması için 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz."

1 ŞUBAT'TAN SONRA ALIŞVERİŞ YAPILAMAYACAK

Kredi kartıyla yapılacak online alışverişte kullanıcı onayı zorunluluğu getiren uygulamanın süresi 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a uzatılmıştı. Uygulama, 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktı.

1 Şubat 2018 tarihinden itibaren kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde artık müşteri onayı gerekecek. Kart sahipleri bankalarına bildirimde bulunmadığı takdirde online alışveriş yapamayacak.

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