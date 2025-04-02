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Milyonları ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesinde fark ödeme tarihi belli oldu

Milyonları ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesinde fark ödeme tarihi belli oldu

Halil Akkoç
Halil Akkoç
11:052/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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SGK, Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerine 3 Nisan 2025 tarihinde başlıyor.
SGK, Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerine 3 Nisan 2025 tarihinde başlıyor.

SGK: "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz."

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emeklilerimizin ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz.

  • 4/a (SSK)
    kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü;
  • 17-21 arasında 3 Nisan
  • 22-26 arasında olanlar 4 Nisan
  • 4/b (Bağ-Kur)
    kapsamında aylık alanlar
    4 Nisan
  • 4/c (Emekli Sandığı)
    kapsamında aylık alanlar
    5 Nisan
    tarihlerinde hesaplarına yatırıyoruz.

#SGK
#Ramazan Bayramı
#Emekli

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