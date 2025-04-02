Milyonları ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesinde fark ödeme tarihi belli oldu

SGK, Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerine 3 Nisan 2025 tarihinde başlıyor.
SGK: "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz."
Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Emeklilerimizin ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz.
- 4/a (SSK)kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü;
- 17-21 arasında 3 Nisan
- 22-26 arasında olanlar 4 Nisan
- 4/b (Bağ-Kur)kapsamında aylık alanlar4 Nisan
- 4/c (Emekli Sandığı)kapsamında aylık alanlar5 Nisantarihlerinde hesaplarına yatırıyoruz.
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