Ekonomi Mispacoz yeni trendleri belirliyor
İŞ DÜNYASI

Mispacoz yeni trendleri belirliyor

2009 yılında 12 m2’lik bir depoda 300 kıyafetle başlayan moda serüvenimiz, her geçen gün çizgisini ileri taşıyarak; ülkemizin birçok bölgesindeki müşterilerine sezonun en tarz parçalarını ve modanın sıcaklığını taşımaya devam etmektedir.

iLAN Yeni Şafak
Mispacoz
Mispacoz

İşini severek yapan, genç, dinamik ve insanlara daha iyi hizmet vermeyi kendine prensip edinen ekibimizle birlikte daha fazla insana ulaşmak en büyük hedefimiz. Türkiye’nin doğusundan batısına bu coğrafyanın her noktasında, herkesin beğenerek giyebileceği kıyafetleri en uygun fiyatlarla sizlere ulaştırıyoruz.

Bugün emin adımlarla ilerlediğimiz bu yolda her ay on binlerce ürün satışı ile sizlere dilediğiniz gibi hizmet sunmaktayız.

Whatsapp ve telefon ile sipariş seçeneklerini de içeren pratik, hızlı ve güvenli alışverişi siz değerli müşterilerimize sunuyoruz. Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz SSL (Secure Socket Layer) sistemi ile korunmakta olup 128 bit ile şifrelenmiştir.

Yapacağınız tüm alışverişler güvenlidir. Kapıda ödeme ve tüm banka kartlarına 12 taksite kadar birçok seçenek ile hizmet veren Mispacoz.com, her daim müşteri memnuniyeti ilkesini ön planda tutmaktadır.

Mispacoz.com’ da Hızlı Teslimat, Uygun Fiyat, Kaliteli Ürün, Güvenli Alışveriş, 7/24 Destek, Farklı Ödeme Seçenekleri ve daha pek çok fırsat sizleri bekliyor!

“Modayı yakalamak ve farklı tarzları uyum içinde birleştirmek artık zor değil!” Mispacoz.com ailesinin bir parçası olmanın sağladığı bütün ayrıcalıklardan sizler de keyifle faydalanabilirsiniz.

Yöneltilen ithamların çoğu temelsiz

Yöneltilen ithamların çoğu temelsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.
Tamamı söküldü

Tamamı söküldü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti.
4 katlı binada patlama

4 katlı
binada patlama

Esenyurt'taki patlamada bir kişi yaralandı.
Aslan oluyor

Aslan oluyor

Galatasaray, Lemina'yı KAP'a bildirdi.
Büyüme<br> rakamları açıklandı

Büyüme
rakamları açıklandı

​Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1,5 daraldı.
İstanbul'a geldi

İstanbul'a geldi

Siyah-beyazlı kulüpten son gün transferi.

Yargıtay<br>son noktayı koydu

Yargıtay
son noktayı koydu

​Dövizle kredi çekenler için önemli karar.

TSK ve MİT'ten <br>ortak operasyon

TSK ve MİT'ten
ortak operasyon

5 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Zeytinburnu'nda hareketli anlar

Zeytinburnu'nda hareketli anlar

Camlarında kurşun delikleri bulunan araç kaza yaptı.
Hayata <br>yan bakanlar

Hayata
yan bakanlar

Sokaklarda ve pistlerde drift yapanlara sorduk.
2,5 milyon<br>araç kullandı

2,5 milyon
araç kullandı

​Bakan Cahit Turhan son rakamı açıkladı.
12 ile yağış uyarısı

12 ile yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
1 milyon kişi<br>Avrupa kapısına dayanır

1 milyon kişi
Avrupa kapısına dayanır

İdlib'te ateşkes sağlanamazsa, Avrupa'yı yeni bir göç dalgası bekliyor olacak.
Yine yalan

Yine yalan

İBB Başkanı İmamoğlu, 'seçimden kısa süre önce işe alınanları attık' demişti.
Şehit yakınlarını<br>çıkarıp PKK'lıları aldı

Şehit yakınlarını
çıkarıp PKK'lıları aldı

HDP'li Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez, teröristlere kucak açtı.

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