Mondihome liderlik vizyonuyla dönüştü

Türkiye mobilya sektörünün önemli markalarından Mondihome, küresel hedefler ve yeni stratejisiyle kısa vadede sektörün lider markalarından biri haline gelmeyi hedefliyor. Şirket hedef büyüterek yoluna devam ederken, bu doğrultuda logosunu da değiştirdi. Yeni döneme ait hedefler düzenlenen toplantıda Boydak Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Baki Ertekin ve Mondihome Genel Müdürü Bilal Uyanık tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin ve Mondihome Genel Müdürü Bilal Uysal düzenlenen toplantıda şirketin iş ortakları ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

TÜRKİYE’NİN PAYI 5,2 MİLYAR DOLAR

Alpaslan Baki Ertekin, “Yenilenen logosu, kurumsal kimliği ve yeniden oluşturulan vizyonu ile Mondihome küresel hedeflerimizi gerçekleştirmede en önemli markalarımızdan biri olacak. Yenilenen logomuzla hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz” diye konuştu. İstihdam açısından grubun lokomotif sektörünün mobilya olduğunu belirten Ertekin, “Sanayi ve yatırım yolculuğumuza devam ediyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca tüketiciye ulaşmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Dünyada mobilya üretim hacminin 463 milyar dolar olduğunu belirten Alpaslan Baki Ertekin, Türkiye’nin küresel pazardaki üretim payının 5,2 milyar seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti. Alpaslan Baki Ertekin, Türkiye’nin 2,2 milyar dolarlık ihracatının yeterli seviyede olmadığını vurgulayarak, “Türkiye de bu işin üstüne düşecek, emek harcayacak, vakit harcayacak, pazardaki boşlukları görecek ve değerlendirecek. Çünkü pazarda hala çok ciddi büyüme alanları var” dedi. Toplantıda yenilenen logo ve kurumsal kimlik tasarımı ile uygulama süreçleri hakkında da bilgi veren Mondihome Genel Müdürü Bilal Uyanık ise ‘Yenile Hayatı’ sloganıyla yeni büyüme hedefleri doğrultusunda yepyeni bir logo ve kurumsal kimlik oluşturduklarını söyledi.

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DÖNÜŞÜM YIL SONUNDA TAMAM

Uyanık, “Mondihome herşeyi ile baştan tasarlandı” dedi. Mağazaların yaklaşık yüzde 70’inde çalışmaların bittiğini dile getiren Uyanık, yıl sonunda 310 mağazalarında da dönüşümün tamamlanmış olacağını belirtti. Mondihome’un 30 yıldır faaliyet gösterdiğini hatırlatan Uyanık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mondihome şu anda sektörün en büyük 5 markası arasında yer alıyor. Çok daha iddialı noktalara gelmek için bir dizi planlamalar yaptık. Kapalı alanlarımızın yüzde 40 civarında büyütülerek artırılması, makine parkamızın yenilenmesi ve takviyesi edilmesi gibi alanlarda 2020 yılı sonuna kadar 50 milyon TL’ye yakın bir yatırım bütçesi planlandı.”

İHRACAT ODAKLI BÜYÜME PLANI

310 olan mağaza sayılarını 2020 yılında 420, 2023 yılında ise 550’ye çıkaracaklarını vurgulayan Uyanık, “İstihdam açısından da beyaz ve mavi yakada yeni dönemde yüzde 60 civarında bir artış öngörüyoruz. İhracatta 2023 yılına kadar geometrik büyümelerle sektörün en çok ihracat yapan ilk 5 firması arasında yer alacağız. Diğer alt yapı çalışmalarımızla birlikte orta vade hedefimiz; ihracattaki pazar payımızı agresif olarak artırarak sektörün lider markaları arasında yer almak” diye konuştu. Uyanık, 2020 yılı içerisinde şirket olarak yüzde 40 oranında büyümeyi amaçladıklarını aktardı.

TMSF İLE yüzde 100 BÜYÜDÜ

TMSF’ye devredilen şirketler için kamuoyunda şirketlerin nasıl yönetildiği, mevcut ekonomik durumları ve hedefleri konusunda bir merak olduğunu dile getiren Ertekin, Boydak Holding’in bünyesinde 30’a yakın şirketin TMSF’den sonra daha karlı hale geldiğini söyledi. Boydak Holding’in TMSF yönetiminde cirosunu yüzde 100 oranında artırdığını dile getiren Ertekin sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca, biz şu anda dünyanın en büyük tek çatı altında üretimi gerçekleşen yatak kumaşı üreticisiyiz. Yenilebilir enerji noktasında Boydak Enerji ile 300 bin kişilik bir şehri 365 gün aydınlatacak bir enerji yatırımımız var. Şimdi bunu 310 milyon dolarlık yeni yatırımla yüzde 100 büyütüyoruz. Bünyemizdeki Türkiye’nin en büyük kablo fabrikası Hes Kablo’nun günlük bakır kullanımı ortalama 94 tondan 100 tona çıktı. Öte yandan, Türkiye’de 17 tane sünger üreticisi var. Biz tek başımıza diğer 16 firmanın ürettiği süngeri üretiyoruz.”