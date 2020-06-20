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Ekonomi Müjde dolu torba yasa Afetzedelerden kredi kartına kadar birçok düzenleme yer aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Müjde dolu torba yasa: Afetzedelerden kredi kartına kadar birçok düzenleme yer aldı

Ekonomiye destek müjdeleriyle dolu torba yasa teklifi Meclis’te kabul edildi. Dört depremden zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmesinden, dijital kredi kartı sözleşmesine kadar geniş kapsamlı ekonomik atılımlar torba teklifte yer aldı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kredi kartı banka sözleşmelerinin elektronik olarak uzaktan yapılması, çek mağdurlarının mağduriyetini gidermesini kapsayan ekonomiye ilişkin torba teklif TBMM’de kabul edildi. Yasa, bu yıl çeşitli illerde yaşanan 4 depremden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesinin amaçlayan düzenlemeler ile yıkık, ağır veya orta hasarlı konut, ahır ve iş yerlerinden hak sahibi olan afetzedelere destek sağlanmasını da içeriyor. Yasanın diğer ayrıntıları şöyle:

DEPREMZEDELER YALNIZ KALMADI

VAKIF GYO: Kanunla diğer kamu bankalarına, bunların bağlı ortaklık ve iştiraklerine sağlanan istisnadan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin de yararlandırılması amaçlanıyor. Türkiye Vakıflar Bankasının, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak.

AFETZEDELERE DESTEK: Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van ile Bingöl'ün Karlıova, Yedisu ve Adaklı ilçeleri, Erzurum'un Çat ilçesinde bu yıl meydana gelen 4 depremden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesinin amaçlandığı kanun, bu depremlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fen heyetlerince tespit edilmiş yıkık, ağır veya orta hasarlı konut, ahır ve iş yerlerinden hak sahibi olan afetzedelere destek sağlanmasına imkan tanıyor.

ÇEK HÜKÜMLÜSÜ BORCU ÖDEYECEK

ÇEKE DÜZENLEME: Çek Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olacak. Kişinin, kalan kısmını 1 yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda, mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde, alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek.

KIYILMIŞ TÜTÜNE CEZA: Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezaya ilişkin uygulama, 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek.

KAMU YÖNETİCİSİNE ATAMA YOLU AÇILDI

YATIRIM VE PORTFÖYE DÜZENLEME: Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklikle de yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri ile müşterileri arasındaki ilişkileri aynı şekilde düzenliyor. Böylelikle, MASAK mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla müşterilerle ilk defa sözleşme ilişkisi kurulması esnasında potansiyel müşterilerle yüz yüze gelme ihtiyacı ortadan kaldırılacak ve sürecin dijital ortamda başlayıp dijital ortamda sonlanması sağlanacak.

KAMUYA YÖNETİCİ ATAMA: Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ile kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro yahut pozisyonlarına ya da bakanlıklarda bakanlık müşaviri kadrolarına atanabilecek.

KREDi KARTINA DiJiTAL ABONE

GURBETÇİLERE MÜJDE: Yurt dışında bulunan vatandaşların, zorunlu sigorta kapsamında olmakla birlikte sigorta primi ödemesinden muaf olacak şekilde kısa süreli çalışmalarının, zorunlu çalışma olarak değerlendirilip aylık bağlanamaması veya bağlanmış aylıkların bu çalışmalar nedeniyle kesilmesinin önüne geçiyor. Bu kapsamda çalışan vatandaşlara aylık bağlanabilecek, aylık alanların ise aylıkları kesilmeksizin ödenmesine devam edilecek.

KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ: Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’ndaki “sözleşme şartları” hükmü eklendi. Böylelikle bankalar ile müşteriler arasında ilk defa sözleşme ilişkisi kurulmasında, bankaların potansiyel müşterilerle yüz yüze gelmeden, fiziki belge ve ıslak imza kullanılmadan, günün teknolojisine uygun diğer yöntemlerin de kullanılabilmesinin önü açılıyor. Abonelik sözleşmeleri elektronik yöntemle de iptal edilebilecek.

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