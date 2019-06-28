Mülkünüzün sigortası ‘e-Devlet’te

Sizden habersiz taşınmazınızın üstünde yapılacak bir işlemden SMS’le haberdar olabileceksiniz. Ancak bunun için e-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sunduğu hizmetlere telefon numarasının kaydedilmesi gerekiyor.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün e-Devlet kapısında tapu ve kadastro harç ve döner sermaye, elektronik belge yönetim sistemi belge doğrulama, tapu taşınmaz beyan ve tapu telefon bilgileri beyanı gibi birçok hizmet sunuluyor.

NUMARAYI UNUTMAYIN

Söz konusu hizmetlerden “tapu telefon bilgileri beyan" hizmeti taşınmazlar üzerinde başlatılan işlemlerden bilgilendirilmek için hazırlandı. Vatandaşın, cep telefonu numarasını onaylayarak kaydetmesi gerekiyor.

Kişinin adına kayıtlı taşınmazlar, herhangi bir işlem başlatıldığında kişiye kısa mesaj (SMS) yolu ile bilgi veriliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, vatandaşın her konuda olduğu gibi taşınmazların alım ve satımı konusunda da bilgilendirmesinin öncelikle onların yararına olduğunu söyledi.

EKONOMİ Kentsel dönüşümde yeni eylem planı