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SAVUNMA SANAYİ

​Murat Reis’e milli beyin

Murat Reis’e milli beyin

Denizaltılara monte edilecek komuta kontrol sistemi donanımları Havelsan’da bulunan Sistem Entegrasyon Laboratuvarı’nda bir araya getirilerek yoğun testlerden geçiriliyor. Daha sonra gerçek ortamına monte edilmek üzere denizaltıların inşa edildiği Gölcük Tersane Komutanlığı’na gönderiliyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Denizaltı Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na üçüncü teslimatı yaptı.
Denizaltı Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na üçüncü teslimatı yaptı.

Yeni tip denizaltıların komuta kontrol sistemlerinin millileştirilmesi çalışmaları kapsamında teslimatlar sürüyor. Havelsan, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na üçüncü teslimatı yaptı. Murat Reis’in komuta kontrol sistemi Havelsan tarafından takılarak kurulumu ve detaylı testleri tamamlandı. Denizaltılar için komuta kontrol sistemleri, denizaltıların beyni olarak görülüyor. Denizaltında akustik ve akustik olmayan sensörlerden gelen verilerin işlendiği, görüntülendiği, karar destek işlevlerinin yerine getirildiği ve silahların ateşlendiği söz konusu sistemler, deniz muharebelerinden istihbarat görevlerine kadar birçok kritik operasyonda kullanılıyor. Bu yönüyle kuvvet çarpanı olan denizaltılar için milli ve ileri teknoloji komuta kontrol sistemleri, operasyonel verimliliği ve güvenliği maksimize ediyor.

ANA HEDEF HAKİMİYET

  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Reis sınıfı denizaltı tedarik projesi kapsamında denizaltıların tasarım yetkinliğinin kazanılması, donanımların yerli olarak üretilmesi, özellikle komuta kontrol sistemlerinin tüm yazılım ve donanımlarına hâkimiyetin milli firmalarımıza kazandırılması konularında birçok firmamız projede kendi sistemleri veya teknoloji transferinin yapıldığı taraf olarak yer alıyor. Havelsan tarafından denizaltı savaş yönetim sistemi bu proje kapsamında geliştirildi” dedi. 7’inci denizaltı denilebilecek, gerçek donanımlardan oluşan bir denizaltı komuta kontrol sisteminin Havelsan’da konumlandırıldığını anlatan Demir, şunları kaydetti: “Bu sevkiyat, projenin 3. denizaltısı olan Murat Reis’in Komuta Kontrol Sistemi’nin başarıyla tamamlanması sonrasında gerçekleşti.”
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