​Murat Reis’e milli beyin

Yeni tip denizaltıların komuta kontrol sistemlerinin millileştirilmesi çalışmaları kapsamında teslimatlar sürüyor. Havelsan, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na üçüncü teslimatı yaptı. Murat Reis’in komuta kontrol sistemi Havelsan tarafından takılarak kurulumu ve detaylı testleri tamamlandı. Denizaltılar için komuta kontrol sistemleri, denizaltıların beyni olarak görülüyor. Denizaltında akustik ve akustik olmayan sensörlerden gelen verilerin işlendiği, görüntülendiği, karar destek işlevlerinin yerine getirildiği ve silahların ateşlendiği söz konusu sistemler, deniz muharebelerinden istihbarat görevlerine kadar birçok kritik operasyonda kullanılıyor. Bu yönüyle kuvvet çarpanı olan denizaltılar için milli ve ileri teknoloji komuta kontrol sistemleri, operasyonel verimliliği ve güvenliği maksimize ediyor.

ANA HEDEF HAKİMİYET