Ekonomi MÜSİAD Baltık ülkeleri büyükelçilerini Hataylı iş insanlarıyla bir araya getirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MÜSİAD Baltık ülkeleri büyükelçilerini Hataylı iş insanlarıyla bir araya getirdi

MÜSİAD Anadolu Ekonomi Diplomasisi programının yedincisi MÜSİAD Hatay şubesi ev sahipliğinde Estonya, Letonya ve Litvanya'nın Ankara Büyükelçilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MÜSİAD Baltık ülkeleri büyükelçilerini Hataylı iş insanlarıyla bir araya getirdi
Baltık ülkeleri büyükelçileri Hataylı iş insanlarıyla bir araya gedi.

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu koordinasyonunda düzenlenen Anadolu Ekonomi Diplomasisi programının yedincisi MÜSİAD Hatay şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Annely Kolk, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars ve Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis'in katılımıyla düzenlenen etkinlikte, bölgesel iş ve yatırım fırsatları kapsamlı şekilde ele alındı.

MÜSİAD Hatay şubesinde düzenlenen etkinlikte, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Osman Nuri Önügören değerlendirmelerde bulundu.

Program kapsamında büyükelçiler, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'yı ziyaret etti.

MÜSİAD Anadolu Ekonomi Diplomasisi kapsamında ayrıca, Osmaniye OSB RAL Geri Dönüşüm Fabrikası, Osmaniye OSB Tosçelik Tosyo Fabrikası ve CRT Metal Fabrikaları ziyaret edilerek çalışmalara yönelik bilgi alındı.

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