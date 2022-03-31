MÜSİAD üyelerine avantajlı finansman

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Vakıf Katılım ile imzalanan anlaşmanın KOBİ’ler ve MÜSİAD üyesi iş insanlarına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Vakıf Katılım ile MÜSİAD arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol imza törenine, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik katıldı.

İŞLETMELERE TEMİNAT MEKTUBU

Protokol kapsamında, dernek üyelerinin Vakıf Katılım’ın avantajlı ürün ile hizmetlerinden faydalanabilmeleri ve ihtiyaç duydukları finansmana çok daha rahat ulaşabilmeleri sağlanacak. MÜSİAD üyeleri, Vakıf Katılım’ın, ticari faaliyetleri daha verimli kılan ve nakde olan ihtiyacı minimuma indiren yeni nesil dijital ödeme yöntemi Garantili Fon Transferi (GFT) uygulaması kullanımlarında avantajlı oranlarından faydalanabilecek. Üye işletmelere ayrıca teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde de birçok avantaj sunulacak.

KALKINMA DAYANIŞMA İLE OLUR

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, MÜSİAD’ın istihdama olan katkısı, iş dünyasına sunduğu inovatif yaklaşımlar, kamu yararını gözeten duruşu, kritik konulara dair hazırladığı raporlarla ve sağlam organizasyonel yapısıyla adımlarını güçlü bir şekilde atmaya devam ettiğini söyledi. Oran, “MÜSİAD’ın önümüzdeki dönemde ülkemizin gelişiminde aktif rol oynamaya devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik de kalkınmanın ancak ve ancak birlik ve beraberlikle, dayanışma ruhuyla ve paylaşmakla mümkün olabileceğini dile getirdi. Çelik, “Gelişmiş finansal altyapımız, alanında uzman insan kaynağımız, zengin ürün ve hizmetlerimizle Türkiye için emek harcayan, ter döken MÜSİAD’a üye bütün işletmelerin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız” diye konuştu.

2023 hedeflerimizi olumlu etkileyecek

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Vakıf Katılım ile imzalanan anlaşmanın KOBİ’ler ve MÜSİAD üyesi iş insanlarına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Asmalı, “Yatırım ve üretimin desteklenmesi, doğru zamanda atılan doğru adımların seyrine bağlı. İmza attığımız bu iş birliği, yılın başında ortaya koyduğumuz ve 2023 hedeflerimiz doğrultusunda amaçladığımız yatırım, istihdam ve üretim odaklı çalışmalarımıza olumlu yönde etki edecektir. Güçlü ve üreten bir Türkiye idealinde faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz” diye konuştu.

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