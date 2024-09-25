Musullu’dan ZUCHEX çıkarması

"Bu tarz organizasyonlar yurtdışı pazarlarına açılmak, iç pazarda satış ağını genişletmek ve yeni iş birlikleri ve portföy açısından son derecede önem arz ediyor. Bu bakış açısıyla Musullu Küçük Ev Aletleri markamız çatısı altında geliştirdiğimiz birbirinden inovatif ürünler ve rekabetçi fiyatlarıyla fuardaki yerimizi aldık. Geçtiğimiz yıl da çok verimli bir fuar olmuştu. Bu yıl da yeniden katılma kararı aldık. Hem yurtdışından hem de yurtiçinden çok olumlu görüşmeler gerçekleştirdik. Fuar Musullu markası için çok iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Hem sektör hem de firmamız için hayırlı olmasını diliyorum”