Musullu’dan ZUCHEX çıkarması

12 yıldır ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Musullu Küçük Ev Aletleri, bu yıl 34’üncüsü düzenlenen ZUCHEX Fuarı’nda birbirinden prestijli ve özel ürünlerini sergiledi. Ev ve Mutfak Eşyalar Fuarı ZUCHEX 19-22 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi’nde ziyaretçilere kapısını açtı. Başta Ukrayna, Yunanistan ve Polonya olmak üzere balkan ülkelerinden orta doğudan gelen ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.
Her geçen gün ürün gamını inovatif çözümlerle genişleten Musullu Küçük Ev Aletleri, ZÜCHEX Fuarı’nda sektörde gelecek yıl kendinden söz ettirecek ürünlerle fuarda ziyaretçilerini ağırladı.
“Alan da mutlu satan da” mottosu, “Yüksek Kaliteli Ürün, Özgün tasarımlar ve Doğru Fiyat” sloganlı ürünlerle fuarda boy gösteren olan Musullu standında rekabetçi fiyatlarıyla katı meyve sıkacağından blender’a, tost ve çay makinelerinden hamur yoğurma makinesine, birçok hizmeti tek bir makinede toplayan “mutfak şefi”nden mikser çeşitlerine kadar birçok ürünü ziyaretçilerin ve tedariklerin beğenisine sundu.
Musullu standında ayrıca; turbo fırın, özel yapım döküm tost makinesi, et kıyma makinesi, kişisel bakım ürünleri, ısıtıcı çeşitleri gibi yüzlerce son teknolojik ürünlerini sergiledi.
Musullu Yönetim Kurulu Başkanı Bulur: 12 yıldır rotamızdan sapmadan yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz
“Daima daha iyisi” bakış açısıyla Türkiye’yi birçok pazarda temsil eden musullu yurt içi bayillik çalışmalarının yani sıra ihracattaki hedeflerine de her geçen yıl daha da önem veriyor