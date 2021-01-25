Ekonomi Türkiyenin Orta Asya ve Çine ulaşımını kolaylaştıracak koridor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Nahçıvan Koridoru, Türkiye ile Kazakistan ticaretini artıracak

Türkiye’nin Orta Asya ve Çin’e ulaşımını kolaylaştıracak koridor

Azerbaycan’la Nahçıvan’ı birleştirecek Nahçıvan Koridoru, bölge ülkeleri kadar Türkiye-Kazakistan ticaretini de artıracak. Uzmanlar Nahçıvan Koridoru'yla Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan arasında 'kardeş ülkeler güzergahı' oluşturulabileceğini ve böylece Türkiye’nin Orta Asya ve Çin’e ulaşımının daha da kolaylaşabileceğini belirtiyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Uzmanlar, Azerbaycan’la Nahçıvan’ı birleştirecek Nahçıvan Koridoru'nun, bölge ülkeleri kadar Türkiye-Kazakistan ticaretini de artırma potansiyeli olduğunu belirtiyor.

Kazakistanlı ekonomi uzmanı Saparbay Jubayev, yaptığı açıklamada, yeni oluşturulacak Nahçıvan Koridoru'nun Orta Asya’nın jeostratejik konumunu güçlendireceğini söyledi.

Jubayev, Kazakistan’ın, yüzölçümü olarak dünyanın en büyük karayla çevrili ülkesi olduğuna işaret ederek, Nahçıvan Koridoru ile ülkenin transit güzergahının çeşitlenebileceğini bildirdi.

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Kazakistan ile Azerbaycan’ın Hazar Denizi’nde karşılıklı yük gemilerini kabul edebilecek kapasitede limanları bulunduğuna dikkati çeken Jubayev, “Biz, böylece, Avrupa ile Çin’den gelen yükleri Rusya veya İran’a mecbur kalmadan kendi aramızda direkt ulaştırma imkanına sahibiz.” diye konuştu.

Jubayev, Kazakistan’ın şu anda Rusya üzerinden ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ile Avrupa’ya yük taşıdığını ifade ederek, “Nahçıvan Koridoru'yla Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan arasında 'kardeş ülkeler güzergahı' oluşturulabilir. Böylece Türkiye’nin Orta Asya ve Çin’e ulaşımı daha da kolaylaşacak. Bizim de Türkiye üzerinden Akdeniz ve Avrupa’ya çıkış yolumuz genişleyecek. En önemlisi de Türk devletleri arasında karşılıklı gidiş-geliş artacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Çin karayolu yükünün yüzde 50’si ve demir yolu yükünün ise yüzde 10’nun Kazakistan üzerinden Avrupa’ya gittiğini belirten Jubayev, “Şu anda Çin çoğunlukla Avrupa’ya malları Rusya üzerinden taşıyor. Ancak Bakü-Tiflis-Kars demiryoluna alternatif bir güzergahın daha açılmasıyla bu durum değişebilir.” ifadesini kullandı.

Jubayev, Nahçıvan Koridoru'nun açılması bölgedeki turizm sektörünü de önemli ölçüde etkileyeceğini sözlerine ekledi.

Tek yol tek millet
DÜNYA
Tek yol tek millet

Kazakistan Ekonomik Araştırma Enstitüsü Uzmanı Madiyar Kenjebolat ise söz konusu koridorun Türkiye ile Kazakistan arasında karşılıklı ticaretin artmasına da önemli olanaklar sağlayabileceğini bildirdi.

Kenjebolat, “Söz konusu koridor üzerinden ülkemizdeki Kazak-Türk ortak tesis sayısı artırılabilir. Türkiye’den getirilen hammadde ile burada ürün üreterek Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde vergiden muaf bir şekilde Rusya pazarına çıkartılabilir. Aynı tesisler, Kazakistan-Çin sınırındaki Horgos Serbest Ekonomik Bölgesinde de kurulabilir.” ifadesini kullandı.

  • Kazakistanlı finans uzmanı Sabit Rısbayev da Nahçıvan Koridoru'nun Kafkasya’daki ülkelere önemli bir avantaj sağlayacağına işaret etti.
Rısbayev, “Söz konusu koridorla Tarihi İpek Yolu yeniden canlanacak." dedi.

Dağlık Karabağ’da 44 gün süren savaşın ardından Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Azerbaycan’la Nahçıvan’ı birleştiren "Nahçıvan Koridoru"nun oluşturulmasına karar verilmişti.

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