Nakde dönüş hızlanır borsaya ilgi artar

Borsa İstanbul'da satış işlemi yapan yatırımcıya para ödeme süresini iki günden bir güne düşürmek için hazırlık sürecinin başlatılması, yatırımcıların memnuniyetini artırıcı bir adım olacak. “T+2’den T+1’e geçiş” olarak ifade edilen ve hissi senedi satan yatırımcının parasına bir gün sonra kavuşması anlamına gelen düzenlemenin, borsaya ilgili artırması bekleniyor. Yeni Şafak’ın 5 ay önce gündemine taşıdığı “Borsada takas süresi kısalıyor” haberiyle duyurduğu çalışmanın neler getireceğini yatırım uzmanlarıyla konuştuk.





YATIRIMCIYA AVATNTAJ SAĞLAR

Ahlatçı Portföy Genel Müdürü Yücel Tonguç Erbaş, borsada T+2’den T+1’e geçişine dair çalışmanın hem yatırımcılar hem de sektörü yakından takip eden portföy yönetim şirketleri tarafından yakından takip edilmeye başlandığını söyledi. Erbaş, “Günümüz dünyasında para transfer işleri hızlandığı için T+2 süresi geç görünüyor. Benim görüşüme göre, yerinde ve doğru bir hamle. Önümüzdeki 5 sene içerisinde T+0’a da geçilebilir. Takas süresini kısaltmak memnuniyeti arttırır, avantaj sağlar. Bu süreci teknik bir düzenleme olarak görmek lazım” dedi.





HAZIRLIK SÜRECİ KUSURSUZ OLMALI

Pay piyasası paydaşlarının özellikle uluslararası işlemlerde karşılaşılabilecek operasyonel zorluklar nedeniyle bu geçişe temkinli yaklaşabilir. Aracı kurumların ise işlem sonrası süreçlerini ve teknolojik altyapılarını bu yeni takas süresine uyumlu hale getirmeleri gerekiyor. Ayrıca takas süresinin kısalması, temettü ve diğer kurumsal işlemlerin bildirim ve işlem sürelerini de etkileyebilecektir. Bu nedenle geçişin başarılı olabilmesi için tüm piyasa katılımcılarının operasyonel hazırlıklarını tamamlamaları ve süreçlerini yeni takas süresine uyumlu hale getirmeleri oldukça önemli görünmektedir.





ORTA-UZUN VADEDE LİKİDİTEYİ ARTIRIR

Borsada ‘T’ işlem yapılan zamanı, ‘+’ simgesi de işlem sonrası gereken ek gün sayısını ifade ediyor. Örneğin, T+1'de satış gerçekleşen pay senedinin fonu ertesi iş günü hesaba yansırken, T+2'de satılan pay senedinin fon karşılığı iki iş günü sonrasında hesaba ekleniyor. Satış işlemlerinde, fonun hesaba bir gün erken gelmesi borsanın devir hızını artırırken, orta-uzun vadede piyasadaki likiditenin ve derinliğin artmasına da destek olacak. Arjantin, Kanada, Meksika ve ABD'nin T+1 takas döngüsünü başarıyla kullanması, Avrupa Birliği, İsviçre ve İngiltere’de ise takas süresinin kısaltılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği biliniyor.





YENI ŞAFAK ARALIKTA DUYURMUŞTU

Orta Doğu ve Avrasya bölgesinde finans merkezi olma yolunda büyük adımlar atan Türkiye, küresel borsalardaki dönüşümü de yakından takip ediyor. Finansal teknoloji alanında hızla gelişen Türkiye’de, Borsa İstanbul aracılığıyla T+1 sürecine geçişin sinyallerini 2024 yılının sonlarına doğru vermişti. Yeni Şafak, 24 Aralık 2024 tarihli sayısında ilgili hazırlığı “Borsada takas süresi kısalıyor” başlığıyla duyurmuştu.



