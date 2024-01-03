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Ekonomi

Nakliyecilerde dönüşüm mesaisi

Kentsel dönüşüm seferberliği nakliye firmalarına yaradı. İstanbul’daki bina ve sitelere şimdiden şirket broşürleri bırakılıyor. Artan talebe bağlı olarak, 1 ay sonrasına gün veren bile var. Piyasadaki son rakamlara göre 3+1 evin yakın mesafe tarifesi 15 bin lira civarında. Fiyatların 6-7 kat arttığına dikkat çeken uzmanlar, sektördeki kayıt dışılık ve artan denetim ihtiyacına dikkat çekiyor.

Orhan Orhun Ünal
04:00 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:22 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kentsel dönüşüm seferberliğinin hızlanması, evden eve taşıma işlerine olan talebi patlattı. Genelde kış aylarını hava şartlarından dolayı durgun geçiren sektör, şimdilerde en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Özellikle İstanbul’un farklı semtlerindeki eski sitelere ve binalara nakliye firmalarının broşürleri bırakılıyor. Apartman girişlerine asılan ilanların yanında sosyal medyada da kıyasıya bir duyuru rekabeti yaşanıyor.

3+1 EV İÇİN 15 BİN LİRA

Piyasadaki son rakamlara göre, kısa mesafedeki 3+1 eve taşıma 15 bin lira iken; asansör gerekmeyen giriş katlarında rakam 10 bine düşüyor. Uzak yerdeki konutlara ise eşyanın fazlalığı ve yük miktarına göre fiyatlar, 40 bin liraya kadar çıkıyor. İnternet ve mobil uygulamalar üzerinden ulaşılan şirketlerin çoğu belli bir fiyat vermiyor. Zaten piyasada bu işin standardı da yok. Evin özelliğine, mesafeye ve semtine göre farklılık gösteriyor.

FİRMALAR BİR AY SONRASINA GÜN VERİYOR

İstanbul’da 5 ile 20 bin arasında değişen 2+1 evin taşınma tarifesi, hem yeni yıl hem de kentsel dönüşüm heyecanını bahane ederek artırıldı. İnternetten ulaşıp aradığımız bazı firmalar, artan talebe yetişemediğini, bazıları da 1 ay sonrasına randevu verdiklerini söyledi. Yoğunluk, sektördeki istihdama da yaradı. İş başı ücret alan çalışanların günlüğü ortalama 1.000 ile 1.500 arasında değişiyor.

ÜCRETLERDE 7 KAT ARTIŞ

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, “Kentsel dönüşüm projeleri nakliye sektörüne büyük hareketlilik getirdi. Konut fiyatlarının yükselmesi diğer kalemlerin de fiyatının artmasına neden olabiliyor. Nakliye sektörü de bundan nasibi aldı. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, yeni teknolojik lojistik ürünlerin gelişmesi fiyatları da etkiledi. Örneğin, Ankara’da birkaç kilometrelik mesafe için taşımacılık şirketleri en az 10 bin lira fiyat çıkarmaya başladı. Şehirlerarası nakliye ücretleri ise bu fiyatın 6-7 katına ulaştı” dedi. Sektördeki fiyatlar semte ve isteklere göre farklılaşıyor. Evdeki eşyaların paketlenmesini de şirket elemanları yaparsa rakam yükseliyor. Taşınma günü, elemanların çay, kahve yemek ihtiyaçlarını da masraf listesine ekleyelim. Öte yandan, sadece İstanbul’daki 600 bin riskli yapının dönüşümü için iki yakada da çalışmalar sürerken birçok yan sektörün bu süreçten olumlu etkilenmesi bekleniyor.

Olgun Sağlam

KONUT YENİLEME İŞLERİ DE TAVAN YAPTI

Kentsel dönüşüm, ev yenileme işlerine de yaradı. Piyasadaki hareketliliğe dikkat çeken Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam, “Özellikle şehir merkezlerindeki evler birkaç kat birden değerlendiği için insanlar ellerindekini tutma ve yenileme işlemiyle evlerine değer katma çabasında” dedi. Art Design Y.K. Başkanı Turgay Terzi ise, “Aldığımız işlerin yüzde 90’ı yenilenme projesi. 2024 yılında da tadilat işleri yoğun olarak devam edecek” bilgisini verdi. Kısacası, kentsel dönüşüm her sektörü kendi hizmet alanına göre dönüştürüyor.

Sektörün %80’i kayıt dışı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ‘Evden Eve Taşımacılık Sektörünün Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu’na göre, yıllık ortalama 4 milyon taşıma işlemi yapılırken, ekonomik büyüklük 22 milyar liraya çıkmış durumda. Kentsel dönüşümün hızlanmasıyla bu rakamın 2 katına ulaşması bekleniyor. Bu alandaki firmaların yüzde 80’inin kayıt dışı olduğu tahmin ediliyor.



#Serbest Piyasa
#Kentsel dönüşüm
#Ekonomi
#Nakliye
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