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Ekonomi Netaşın dönüşümü bilişime ışık tutacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Netaş’ın dönüşümü bilişime ışık tutacak

Netaş, 53 yıllık tarihini bir kitap ve belgeselde topladı. ‘Zoru Başarmak, 10 Bin Kişinin Yolculuğu; Netaş’ başlığı ile yayınlanan kitap, Osmanlı’dan günümüze iletişim teknolojileri alanındaki gelişmelere ışık tutuyor.

Burak Karaca Yeni Şafak
Zoru Başarmak, 10 Bin Kişinin Yolculuğu; Netaş
Zoru Başarmak, 10 Bin Kişinin Yolculuğu; Netaş

Bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Netaş, 53 yıllık tarihini bir kitap ve belgeselde topladı. ‘Zoru Başarmak, 10 Bin Kişinin Yolculuğu; Netaş’ başlığı ile yayınlanan kitap, sadece Netaş’ın yolculuğunu değil, Osmanlı’dan günümüze iletişim teknolojileri alanındaki gelişmelere de ışık tutuyor. Telefonun mucidi Graham Bell’in patentlerini elinde bulunduran Kanadalı Nortel ile 1967 yılında yola çıkan Netaş, 2009 yılında Nortel’in piyasadan çekilmesinin ardından 27 ülkedeki 260 şirketinden ayakta kalan ve yoluna devam eden tek ortaklığı oldu. ArGe kültürü sayesinde 53 yılda telefon üreticisinden yazılım ihracatçısına ve dijital sistem entegratörüne dönüşmeyi başaran şirket, bugün Amerika’dan Çin’e yazılım ihraç eden ve bölge ülkelerinin dijital dönüşümünü sağlayan bilgi teknolojileri şirketine dönüştü.

Müjdat Altay

1,6 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİ OLUŞTURDUK

Gazeteci-yazar Rıdvan Akar’ın araştırmalarından yola çıkarak kaleme alınan kitaba bir belgesel film de eşlik ediyor. Kitap ve belgeseldeki pek çok anekdot, Türkiye’nin iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişimi ve buna bağlı olarak değişen sosyo-ekonomik yapıyı da gözler önüne seriyor. Kitabın hayata geçiş hikayesini anlatan CEO Müjdat Altay, Netaş’ın tarihinin Türkiye’nin gelecek 50 yıldaki iletişim teknolojileri vizyonuna da ışık tutacağını belirtti. Netaş’ın kuruluşundan itibaren iki ana gayesi olduğuna işaret eden Altay, bunların yerli teknoloji üretmek ve ekosistemleriyle büyümek olduğunu söyledi. Son 10 yılda ekosistemimizdeki 3 bin şirket için 1.6 milyar dolarlık bir ekonomi ortaya çıkardıklarını belirten Altay, “Donanımın yerini yazılım aldı. Biz de “Yerinde ArGe” kavramını ortaya attık, yazılımı ArGe Yasası’na dahil etmek üzere Ankara’da müthiş mücadeleler verdik. Şimdi binin üzerinde firma yerinde ArGe uygulamasından yararlanıyor. Teknoloji firmalarının bugün yüzde 90’dan fazlası yazılım üretiyor ve ihraç ediyor” dedi.

ÇİN’E YAZILIM İHRACATI BAŞLADI

Netaş’ın her dönemde ArGe’yi odağında tuttuğuna dikkat çeken Altay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Güçlü mühendislik kasımız ve ArGe gücümüz ile yerlileştirme çalışmalarımızı başarıyla yürütüyoruz. Çin’e yazılım ihracatına başladık. 80’in üzerinde arkadaşımız Çin’e yazılım geliştiriyor. Böylece dünyanın en Batısında ABD’ye, en doğusunda Çin’e teknoloji satar hale geldik.” Netaş’ın son on yıldaki atağı ile Kazakistan’dan Cezayir’e kadar geniş bir bölgede ülkelerin teknolojik altyapılarını dönüştüren projeler üstlendiğini kaydeden Altay, Netaş’ın ArGe’si ile Türkiye’yi uç teknolojilerde yakın coğrafyanın üssü yapmayı hedeflediğini ifade etti.

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