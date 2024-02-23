Nevşehir'de 660 bin ton patates var

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, patates stokunun yeterli olduğunu söyledi. Yumaklı, Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kayadan oyma doğal patates depolarını ve bu alanda çalışmalar yapılan bir Ar-Ge laboratuvarı ile tohumluk üretimi yapılan doku kültür laboratuvarını ziyaret etti.

YETERLİ ÜRÜNÜMÜZ VAR

Türkiye’de patates depolarında yeteri kadar ürün olduğunu söyleyen Yumaklı, şöyle konuştu: “Ülkemizde 5,7 milyon tonluk patates üretimi var. Nevşehir, Türkiye'de patates üretimi açısından 8'inci sırada. Maalesef bazı ürünler üzerinden sembolleştirmeler yapılarak farklı bir ortam oluşturulup siyaset yapılıyor. Geçtiğimiz yıllarda soğan ve patates konusunda çok kısa olan sorunlu bir dönemi, üretim döneminin tamamında varmış gibi lanse etmekle alakalı gündemlerimiz oldu. Sadece Nevşehir’de sezonun toplamında şu anda 660 bin tonluk bir patates stoku var. Diğer illerimizde ve diğer depolarımızda da yeteri kadar ürünümüz var, hatta fazlamız var.”

TOHUMLARIN %97'Sİ YERLİ

Patates üretiminde kullanılan tohumların tamamının sertifikalı tohum olduğunu belirten Yumaklı, “Bu, verimlilik açısından son derece önemli. Türkiye, tohumculukta dünyada söz sahibi ülkelerden bir tanesi; ilk 10 ülke arasında. Türkiye'de üretimde kullandığımız tohumların yüzde 97'si bu ülkenin topraklarında üretilmekte. Bizim tohum açısından ya da bitkisel üretim açısından herhangi bir problemimiz yok. Ancak bazı ürünler var ki bunların tohumlarıyla alakalı henüz istediğimiz seviyede değiliz. Bunlardan biri de patates tohumu. Bu konuda gerçekten işletmelerimiz, firmalarımız Ar-Ge yaparak patatesteki tohum üretimini, şu andaki yüzde 15 civarından yüzde 60’lara çıkarmakla ilgili ciddi çaba gösteriyor” dedi.

KİMSEYE GÖZ YUMMAYACAĞIZ

Alınan tedbirler ile patates ve soğanla alakalı bir spekülasyon yapılamadığını söyleyen Yumaklı, “Bu spekülasyonları oluşturanlara hiçbir şekilde göz yummayacağız. Haksız ortamların oluşmasına sebep olan bütün hususlara da müdahil olacağız. Bu konuda Ticaret Bakanımız ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Gıda arz güvenliğiyle alakalı sorunu yoktur" diye konuştu.







