Ekonomi Nöbetçi noterde 200 bin işlem
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Nöbetçi noterde 200 bin işlem

Dört ay önce ülke genelinde faliyete geçirilen nöbetçi noterlik uygulamasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Nöbetçi noterlerde 191 bin 658 işlem gerçekleştirildi. En fazla işlem ikinci el araç satışı oldu. En fazla işlemin yapıldığı illerin başında İstanbul’un geldiği, bu ili ise Ankara’nın takip ettiği öğrenildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Nöbetçi noter
Nöbetçi noter

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği’nin çalışmasıyla ülke genelinde faaliyete geçirilen ‘nöbetçi noterlik’ uygulamasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Uygulamanın başladığı 6 Nisan’dan bu yana cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterlerde 191 bin 658 işlem gerçekleştirildi. En fazla işlem ikinci el araç satışı oldu. Uygulama kapsamında İstanbul’da 4, Ankara ve İzmir’de 2, diğer illerde ise birer noter, hafta sonu ile resmi tatillerde saat 10.00-16.00 arasında vatandaşa hizmet veriyor.

191 BİN 658 İŞLEM

Türkiye genelinde mesai yapan nöbetçi noterlere ilgi büyük oldu. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 6 Nisan’dan Temmuz’un son haftasına kadar 191 bin 658 işlem gerçekleştirdi. 200 bin barajına dayanan işlemlerde başı ise araç alım-satımı çekti.

Uygulama kapsamında yapılan toplam ikinci el araç satış işlemi ile araç tescil sayısı 135 bin 726’ya ulaştı. Araç satışını ise vekaletname, defter onay ve ihtarname gibi noterlik işlemleri takip etti. Nöbetçi noterliklerde en fazla işlemin yapıldığı illerin başında İstanbul’un geldiği, bu ili ise Ankara’nın takip ettiği öğrenildi.

16 BİN 531 PLAKA DEĞİŞTİ

Nöbetçi noterlik uygulamasıyla araç plakası değişiklikleri de verilebiliyor. Türkiye Şoförler Odasının nöbetçi noter uygulamasıyla eş zamanlı olarak yürüttüğü mesai kapsamında bugüne kadar 16 bin 531 aracın plaka değişimi işleminin gerçekleştiği bildirildi.

  • En çok ikinci el araç satışı oldu
  • Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noterlik uygulamasına ilişkin, “Nöbetçi noterlik uygulamasıyla ticaretin, sanayinin, ekonominin çarkı hafta sonu da işleyecek. Bu anlamda ekonominin çarkının işlemesi hukuka olan saygının ve güvenin artması anlamında da çok önemli. Hukuk hafta sonu da tatile çıkmayacak” ifadelerini kullanmıştı.

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