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Ekonomi

Nokia'da tarihi işten çıkarma: 14 bin çalışanıyla yolları ayıracak

Telekomünikasyon devi Nokia, maliyetleri keskin bir şekilde azaltmak amacıyla 2026 sonuna kadar 14 bin çalışanını işten çıkarmayı planlanıyor.

Kenan Biter
10:40 . 19/10/2023 четверг
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Finlandiya merkezli Nokia 14 bin çalışanı ile yollarını ayırmayı planlıyor. Çıkarma planında belirtilen rakamın şirketin 86.000 kişilik mevcut işgücünün yaklaşık yüzde 16'sına denk geldiği ifade edildi.


İşten çıkarmalar, giderleri 2024 yılında 400 milyon euro veya 421 milyon dolar azaltmayı amaçlayan maliyet düşürücü tedbirlerin bir parçası olarak ifade edilirken şirket, maliyetleri 2026 yılına kadar 1,2 milyar euro azaltmak istiyor.

Nokia CEO'su Pekka Lundmark yaptığı açıklamada , şirketin üçüncü çeyrek satışlarının makroekonomik zorluklar ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 15 oranında düştüğünü belirtmişti.


Lundmark, şirketin üçüncü çeyrekte satış hedeflerinin alt sınırına ulaşmayı beklediğini de sözlerine ekledi.




#Nokia
#İşten çıkarma
#Finlandiya
#Kenan Biter
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