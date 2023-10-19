Nokia'da tarihi işten çıkarma: 14 bin çalışanıyla yolları ayıracak

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Finlandiya merkezli Nokia 14 bin çalışanı ile yollarını ayırmayı planlıyor. Çıkarma planında belirtilen rakamın şirketin 86.000 kişilik mevcut işgücünün yaklaşık yüzde 16'sına denk geldiği ifade edildi.
Nokia CEO'su Pekka Lundmark yaptığı açıklamada , şirketin üçüncü çeyrek satışlarının makroekonomik zorluklar ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 15 oranında düştüğünü belirtmişti.
Lundmark, şirketin üçüncü çeyrekte satış hedeflerinin alt sınırına ulaşmayı beklediğini de sözlerine ekledi.