Nokia'da tarihi işten çıkarma: 14 bin çalışanıyla yolları ayıracak

İşten çıkarmalar, giderleri 2024 yılında 400 milyon euro veya 421 milyon dolar azaltmayı amaçlayan maliyet düşürücü tedbirlerin bir parçası olarak ifade edilirken şirket, maliyetleri 2026 yılına kadar 1,2 milyar euro azaltmak istiyor.