Norveç Türkiye'ye 2019 yılında uygulamaya başladığı savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırdı

Türkiye ve Norveç bayrakları.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.
Keçeli, "Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Norveç'in 2019 yılında Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını aktardı." ifadesini kullandı.
Keçeli, "Dışişleri Bakanımız Fidan, söz konusu karardan memnuniyet duyduğumuzu belirtti, bu tip kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını söyledi." açıklamasında bulundu.
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1 saat önce