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Ekonomi

Norveç Türkiye'ye 2019 yılında uygulamaya başladığı savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırdı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Norveç'in 2019'da Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını açıkladı.

Halil Akkoç
14:00 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:13 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Türkiye ve Norveç bayrakları.
Türkiye ve Norveç bayrakları.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Keçeli, "Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Norveç'in 2019 yılında Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını aktardı." ifadesini kullandı.

Keçeli, "Dışişleri Bakanımız Fidan, söz konusu karardan memnuniyet duyduğumuzu belirtti, bu tip kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını söyledi." açıklamasında bulundu.

Avrupa'nın ambargoları TSK'yı etkilemez: Alternatifler hazır

Türkiye'nin terör örgütünü Suriye'nin kuzeyinden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatından Avrupa ülkeleri rahatsız oldu. Bazı ülkeler, operasyonu durdurma ümidiyle Türkiye'ye yönelik silah ambargosu kararları aldı. Fransa, Almanya ve Hollanda'nın başını çektiği bu ambargo kararları, "Türkiye'nin savunma sanayi projelerinde nasıl bir etkiye sahip olacak?" sorusunu beraberinde getirdi. Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan savunma sanayi kaynakları, "Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan mühimmatların yüzde 90'ı yerli ancak biz buradan alt sistemleri ithal ediyoruz. Bunları vermemeleri bize belli oranda sıkıntı oluşturur ancak Türk savunma sanayisi bunu kısa sürede halledebilecek kabiliyete sahip. Bir sıkıntıya düşüldüğünde alternatiflere bakabilir" değerlendirmesinde bulundu.

#Hakan Fidan
#Espen Barth Eid
#Norveç
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