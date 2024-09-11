Norveç Türkiye'ye 2019 yılında uygulamaya başladığı savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırdı

Türkiye'nin terör örgütünü Suriye'nin kuzeyinden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatından Avrupa ülkeleri rahatsız oldu. Bazı ülkeler, operasyonu durdurma ümidiyle Türkiye'ye yönelik silah ambargosu kararları aldı. Fransa, Almanya ve Hollanda'nın başını çektiği bu ambargo kararları, "Türkiye'nin savunma sanayi projelerinde nasıl bir etkiye sahip olacak?" sorusunu beraberinde getirdi. Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan savunma sanayi kaynakları, "Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan mühimmatların yüzde 90'ı yerli ancak biz buradan alt sistemleri ithal ediyoruz. Bunları vermemeleri bize belli oranda sıkıntı oluşturur ancak Türk savunma sanayisi bunu kısa sürede halledebilecek kabiliyete sahip. Bir sıkıntıya düşüldüğünde alternatiflere bakabilir" değerlendirmesinde bulundu.