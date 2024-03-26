Nükleer ekosistem inşa ediyoruz

Nükleer endüstrinin en önemli buluşmaları arasında gösterilen Uluslararası Atomexpo 2024 Forumu, Rusya’nın Soçi kentinde ‘Temiz Enerji: Geleceği Birlikte Yaratmak’ temasıyla kapılarını açtı. Geçtiğimiz cuma günü Moskova'daki 'Crocus City Hall' konser salonuna yönelik terör saldırısının ardından güvenlik tedbirlerinin artırıldığı forumun açılış töreninde, saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında 13. kez düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin artık bir nükleer ülkesi olduğuna dikkat çekti.

İŞ BİRLİĞİMİZİ PEKİŞTİRECEĞİZ

Nükleer enerjiye yönelik insan kaynağı geliştirmek zorunda olduklarını dile getiren Bayraktar, “Bu konuda Rosatom ve diğer paydaşlarla iş birliği yapıyoruz. Türkiye’de nükleer ekosistemini inşa ediyoruz” diye konuştu. Nükleerin büyüyen bir alan olduğuna dikkat çeken Bakan Bayraktar, hem enerji güvenliği hem de dekarbonizasyon açısından önem taşıdığını belirtti. Bayraktar, “Bu nedenle Akkuyu’yu yapıyoruz. Sinop’ta Rosatom’la iş birliğimizi geliştireceğiz. Ancak Çin ve Güney Kore gibi ülkeler de Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünüyor” açıklamasını yaptı.

YEŞİL KAYNAKLARI GÜÇLENDİRMELİYİZ

Dubai’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP28) 2050’ye kadar nükleer kapasitenin üç katına çıkarılması gerektiğinin tespit edildiğini vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi: “Büyüyen bir ülke olarak Türkiye’nin hem sanayinin büyümesini hem de talep artışını karşılamak için enerjiye ihtiyacı var. Son yıllarda enerji talebimiz üç katına çıktı. Önümüzdeki 10 yıl boyunca talebin her sene yüzde 4 artmasını bekliyoruz. Bu talebi karşılarken kapasitemizi temiz enerji kaynaklarıyla artırmak istiyoruz. Bunun için de enerji sepetimize nükleeri eklemek mecburiyetindeyiz.”

HEDEF 20 GİGAVAT NÜKLEER KAPASİTE

Rosatom’la birlikte inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışmaların sürdüğünü ve dört reaktörün eş zamanlı olarak yükseldiğini vurgulayan Bayraktar, “2035 yılına kadar dördü de çalışmaya başlayacak. Sonra belki küçük modüler reaktörlere göz dikeceğiz. Yeşil hedeflerimizi hayata geçirmek için bir program geliştirmemiz gerekiyor” dedi. 2050 yılına kadar nükleerde 20 gigavat elektrik üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Bayraktar, “Sinop’ta dört reaktör ve Trakya’da dört reaktör yapmamız gerekiyor. Ayrıca 20-30 sene zarfında 5 gigawatt civarında küçük modüler reaktör eklememiz lazım” diye konuştu.

Putin: Nükleer güvenilir kaynaklar arasında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, foruma gönderdiği mesajda, nükleer enerjinin güvenilir enerji kaynakları arasında önemli bir rol oynadığını belirterek, “Rusya nükleer altyapıların yapılmasında öncü bir ülkedir. Forum diğer ülkelerle projelerin geliştirilmesi ve barışçıl atomun kullanılması konusunda vesile olacaktır” diye konuştu.

Beklentimiz rekabetçi fiyat ve yerlileşme

Akkuyu, Sinop ve Trakya’da dörder reaktörde 15 bin megavatlık kapasite hedeflediğini açıklayan Bakan Bayraktar, şunları söyledi: “Ruslar, Çinliler ve Güney Korelilerle görüşmelerimiz sürüyor. Bizim üç beklentimiz var; Rekabetçi fiyat, Akkuyu’dan da ileri seviyede yerlileşme ve yapım sırasında insan kaynağını geliştirmek. Aynı zamanda Akkuyu NGS’de ise 29 Ekim’de üretime başlamayı hedefliyoruz.”

4 bin 500’den fazla katılımcıyla rekor

75 ülkeden 4 bin 500 kişiden fazla katılımcıyı ağırlayan 13’üncü Uluslararası Atomexpo 2024 Forumu’nun açılış konuşmalarını Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi yaptı. Grossi, "Rosatom'un Türkiye, Mısır ve Bangladeş'te yürüttüğü birçok projenin sahalarını bizzat ziyaret ettim. Tüm bunlar uluslararası düzeyde büyük başarılar" dedi.



