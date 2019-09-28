Ofis fındık alımında 414 milyon TL ödedi

Güldal, "2019 hasat döneminde fındık alımını sürdürürken bir yandan da 20 gün dememize rağmen bir hafta ile 15 gün arasında ödemeleri gerçekleştirmeye başladık. Buradan şu an itibariyle ifade etmek istiyorum, bugün fındık üreticilerimizin toplam 266 milyon lira dün sabah 09.00 itibariyle hesaplarına yatmıştır ve üreticilerimiz paralarını tahsil edebilirler. Toplamda da 414 milyon lira fındık üreticilerine bu sezon ödeme yaptık" dedi.

Ahmet Güldal

Güldal, üreticilerin TMO'ya gösterdikleri ilginin de kendilerini memnun ettiğini vurgulayarak, TMO'nun bu tecrübe ile bundan sonraki yıllarda da görev verilmesi durumunda üreticilerin yanında olacağını belirtti.