OMNEX’in onur konuğu Türkiye olacak

04:0020/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
OMNEX Umman-Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı
Türkiye ile Umman arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha ileri bir noktaya taşımayı hedefleyen OMNEX Umman-Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı, iki ülkenin iş dünyasını aynı çatı altında buluşturmak.

Ticarette yeni potansiyelleri ortaya çıkarmak amacıyla 2-4 Şubat 2026 tarihleri arasında Umman’ın başkenti Muskat’ta düzenlenecek OMNEX 2026’da Türkiye Onur Konuğu Ülke olarak yer alacak. Organizasyon kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) koordinasyonunda Türkiye-Umman İş Forumu da gerçekleştirilecek.

BİRÇOK SEKTÖR İÇİN İŞ BİRLİĞİ KAPISI

Türkiye’deki firmalar tarafından yoğun ilgi gören OMNEX 2026’nın; karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve uzun vadeli iş birliklerinin geliştirilmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Organizasyonun, Türkiye ile Umman arasındaki ticaret hacmine milyarlarca dolarlık katkı sunması ve Umman 2040 Vizyonu doğrultusunda onlarca sektörde yeni iş birliklerine ve önemli anlaşmalara ev sahipliği yapması bekleniyor. Yaklaşık 200 büyük ölçekli firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek olan fuarın; başta savunma sanayi, ileri teknoloji ve enerji olmak üzere inşaat, teknoloji, sanayi, altyapı, sağlık, turizm, gıda, tarım, mobilya, tekstil gibi birçok stratejik sektörde milyarlarca dolarlık yeni iş birlikleri ve sözleşmelerin önünü açması hedefliyor.

KALICI ORTAKLIK FIRSATI SUNACAK

OMNEX 2026’nın Türkiye ile Umman arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dönemi temsil ettiğini belirten DEİK Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı Yunus Ete “OMNEX 2026, bu stratejik sürecin iş dünyasına yansıdığı en somut platformlardan biri olacaktır. Fuar kapsamında, DEİK ve Umman Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenecek Türkiye–Umman İş Forumu, karar vericileri ve iş dünyasının liderlerini aynı masada buluşturarak, savunma sanayii, teknoloji, sağlık, turizm, mobilya ve gayrimenkul başta olmak üzere birçok stratejik alanda doğrudan iş birliklerinin önünü açacaktır” dedi.




