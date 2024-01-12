Önce doğal gaz sonra hidrojenle üretim

OYAK Grubu şirketleri arasında yer alan Erdemir ve İsdemir, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı verecek Net Sıfır Yol Haritası’nı açıkladı. Yeşil dönüşüm adımlarını şekillendiren sanayi devleri, 2030'a kadar ton başına karbon emisyonunu yüzde 25, 2040'a kadar yüzde 40 azaltmayı ve 2050’de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.

Serdar Başoğlu

YOL HARİTAMIZ HAZIR

Gelecekte, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve elektrolizörlerin yaygınlaşmasıyla birlikte DRI tesislerinin doğal gaz yerine yeşil hidrojen ile çalıştırılması planlanıyor. Yeşil dönüşüm yolculuğuyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan OYAK Maden Metalürji Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı Serdar Başoğlu, 58 yıldır tüm faaliyetlerinde sektörün lider oyuncusu olmanın verdiği sorumlulukla hareket ettiklerini söyledi. OYAK Maden Metalürji şirketleri olarak, sera gazı emisyonlarını analiz ederek artışa neden olan emisyon kaynaklarını tespit edip, iyileştirmeye yönelik aksiyonları planladıklarını vurgulayan Başoğlu, “Bu kapsamda şirketlerimizde bugüne kadar enerji verimliliği çalışmaları, üretimde hurda kullanımının artırılması ve HBI (sıcak briketlenmiş demir) kullanımı gibi faaliyetlerle emisyon azaltımı için ön çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra düşük emisyonlu çelik üretim teknolojilerinin gelişimini takip ederek, fizibilite çalışmaları ile net sıfır yol haritamızı şekillendirdik. 2050’de net sıfır emisyona ulaşmak hedefiyle başladığımız yeşil dönüşüm yolculuğumuzda karbon emisyonunu azaltıcı, enerji verimliliği sağlayacak yatırım faaliyetlerimizle sürdürülebilir geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

HEDEF SIFIR EMİSYON

Basın mensuplarının sorularını da cevaplandıran Başoğlu, sıfır emisyona yönelik yapacakları 3,2 milyar dolarlık yatırımın yüzde 70-80’inin dış kaynaklardan sağlanacağını kaydetti. Başoğlu, yeşil dönüşüm için erişimi kolay finans kaynaklarının kullanılacağını ifade etti.

Savaş Erdem

1,7 milyon megawatt kapasiteli GES PLANI

OYAK Genel Müdürü Savaş Erdem de projeler kapsamında yıllık 1 milyon 710 bin MWh elektrik üretimi kapasiteli GES kurulumu planladıklarını dile getirdi. Erdem, “Projeler için ağırlıklı olarak sürdürülebilirlik koşullu yurt dışı finansman kaynaklarını kullanmayı planlıyoruz. Şirketlerimizin yeşil dönüşüm için belirlediği plan ve net sıfır emisyon hedefi, hem ülkemiz demir çelik sektörüne rol model olacak hem de sektörün geleceğine yön verecek. Erdemir ve İsdemir’in ham çelik kapasitesi 2030’a kadar 13 milyon tona ulaşacak. 2016 yılından bu yana yeşil dönüşüm konusunda çalışan ve yatırımlar yapan Erdemir ve İsdemir, atacağı adımlarla sektöre yol göstermeye devam edecek” diye konuştu.







