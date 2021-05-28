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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Online alışverişte tatil hareketliliği

1 Haziran’da normalleşme beklentisi güçlenirken e-ticarette tatil hareketliliği başladı. Tatile yönelik terlik, şort, plaj havlusu, güneş kremi, dalış ekipmanları, bavul gibi ürünlerde yüzde 55’e yakın artış göründüğü belirtildi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Online alışverişte tatil hareketliliği ​
Fotoğraf: Arşiv

1 Haziran’da normalleşme beklentisi güçlenirken e-ticarette tatil hareketliliği başladı. Tatile yönelik terlik, şort, plaj havlusu, güneş kremi, dalış ekipmanları, bavul gibi ürünlerde yüzde 55’e yakın artış göründüğü belirtildi. Salgın sürecinde aşılanmanın artması ve vaka sayılarının gerilemeye başlamasıyla tatil beklentisinin yükseldiğini belirten PttAVM.com Genel Müdürü ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, “Otel rezervasyonlarının tam kapanma sonrası yükseldiğini görüyoruz. Bu alışverişlere de etki etti. Otellerde tatil yapacak kişiler çoğunlukla belli başlı ürünler alıyor. Yazlıklarda tatilini geçirmek isteyen müşterilerimiz ise daha çok bahçe aletlerine yöneliyor. En çok rağbet gören ürünler arasında masa sandalye takımları, mangal, salıncak gibi ürünleri görüyoruz. Çocuklar için havuzlar ve can simitlerine de ilgi var” dedi.

E-ticarette uzun süredir kamp ürünlerinde de talebin arttığını dile getiren Çevikoğlu, şunları söyledi:

ÇADIRLARA TALEP ÇOK

  • “Pandemi nedeniyle kendilerini karavana ve çadırlara kapatan insanlarımız bu dönemde çok oldu. Özellikle çadırlar, katlanır sandalye ve masalar, şişme yataklar, çakı, outdoor çantalar ve uyku tulumu gibi ürünlerde artış gerçekleşti. Pandemi öncesine kıyasla bu tip ürünlerin alımının yüzde 60’lar düzeyinde yükseldiğini gördük.”
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