Online alışverişte tatil hareketliliği ​

1 Haziran’da normalleşme beklentisi güçlenirken e-ticarette tatil hareketliliği başladı. Tatile yönelik terlik, şort, plaj havlusu, güneş kremi, dalış ekipmanları, bavul gibi ürünlerde yüzde 55’e yakın artış göründüğü belirtildi. Salgın sürecinde aşılanmanın artması ve vaka sayılarının gerilemeye başlamasıyla tatil beklentisinin yükseldiğini belirten PttAVM.com Genel Müdürü ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, “Otel rezervasyonlarının tam kapanma sonrası yükseldiğini görüyoruz. Bu alışverişlere de etki etti. Otellerde tatil yapacak kişiler çoğunlukla belli başlı ürünler alıyor. Yazlıklarda tatilini geçirmek isteyen müşterilerimiz ise daha çok bahçe aletlerine yöneliyor. En çok rağbet gören ürünler arasında masa sandalye takımları, mangal, salıncak gibi ürünleri görüyoruz. Çocuklar için havuzlar ve can simitlerine de ilgi var” dedi.

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E-ticarette uzun süredir kamp ürünlerinde de talebin arttığını dile getiren Çevikoğlu, şunları söyledi:

ÇADIRLARA TALEP ÇOK