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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Online’dan alışveriş yap cep faturanla öde

Vodafone, yeni uygulamasıyla e-ticarette farklı bir dönemi başlatıyor. Vodafone’nun online alışveriş platformu “Her Şey Yanımda”da müşterilere 10 ana ve 100’den fazla alt kategoride 500 bini aşkın ürün sunuluyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Online’dan alışveriş yap cep faturanla öde
Vodafone, yeni uygulamasıyla e-ticarette farklı bir dönemi başlatıyor. Vodafone’nun online

Vodafone, yeni uygulamasıyla e-ticarette farklı bir dönemi başlatıyor. Vodafone’nun online alışveriş platformu “Her Şey Yanımda”da müşterilere 10 ana ve 100’den fazla alt kategoride 500 bini aşkın ürün sunuluyor.

HEDEF E-TİCARETTE İLK 3’E GİRMEK

Her Şey Yanımda” ile ilk bir yılda aylık 50 milyonun üzerinde tıklanmaya ve 1 milyonu aşkın siparişe ulaşmayı hedefleyen Vodafone’un nihai hedefi, e-ticaret sektöründe 3 yıl içinde en büyük 3 oyuncudan biri olmak. Yapılacak her alışverişte bir çocuğun eğitim masraflarına katkı sağlamak için TOÇEV’e bağış yapılacak.

KREDİ KARTI KULLANMAK İSTEMEYENE ALTERNATİF

Bu uygulamanın tüketiciler için en cazip yönü ise yapılan alışverişin istenirse Vodafone faturasına yansıtılacak olması. Bu özelliği ile kredi kartı kullanmak istemeyen veya o an nakit sorunu yaşayanlar için alternatif olacak. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun ve sanatçı Aras Bulut İynemli’nin katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

KOBİ’lere önemli destek

  • Telekom sektöründe bir ilke daha imza atmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Engin Aksoy, şunları söyledi: “Söz konusu uygulamayla Türkiye’de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren bir dijital pazaryeri sunuyoruz. KOBİ’lerimiz için de önemli bir destek sağlamış olacağız. Vodafone ile çalışan firmalardan alışverişlerdeki komisyon alınmayacak. Vodafone’lu olsun olmasın, uygulmayı indirmiş tüm kullanıcılarımız platformdan yararlanabiliyor. İlk kez kullanan müşterilere haftalık 15 GB mobil internet ve 50 TL indirim hediye edilecek.”

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