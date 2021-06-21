Ekonomi Opel 2022de rekor kıracak
OTOMOTİV

Opel 2022’de rekor kıracak

Opel Türkiye, PSA çatısı altında yenilediği modelleriyle en son 2004’te ulaştığı 58 bin adetlik satış rekorunu 2022’de 60 bin adetlik satış hedefiyle geçmeyi planlıyor. Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, “Türkiye olarak Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya’nın ardından Opel’in globalde en büyük 6’ncı pazarını temsil ediyoruz” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Opel 2022’de rekor kıracak
Opel Mokka

PSA Grubu ve Stellantis’in tek Alman markası Opel, yeni Mokka’yı Türkiye’de satışa sundu. Crossland ve Grandland modellerinin arasında konumlanan Mokka için Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, B SUV’da liderliği getirecek model olarak bahsetti. SUV satışlarında ilk 5 marka arasına girmek için çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Girgin, gelecek vizyonları hakkında açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE DÜNYADA 6’NCI BÜYÜK PAZAR

Opel’in kendine has Alman havasını hiçbir zaman kaybetmediğini ifade eden Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, “Groupe PSA daha güncel adıyla Stellantis çatısı altına girdikten sonra bir çok alanda pozitif gelişmeler oldu. Bir defa teknoloji unsurları değişti. Bunun ilk örneğini Corsa’da gördük. Özetle, tüketicinin karşısına yepyeni bir Opel markası sunabilir hale geldik. Opel’in önümüzdeki 10 yıl boyunca marka kimliğini taşıyacak, teknolojileriyle beğeni toplayacak Yeni Opel Mokka’yı tüketici ile buluşturuyoruz. Yeni Astra, çok yakında. Opel dünyası içinde Türkiye’nin yeri oldukça önemli bir konumda. Dünyanın en büyük 6’ncı ortak pazarıyız. Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya’nın ardından Opel’in globalde en büyük 6’ncı markasını temsil ediyoruz” diye konuştu.

2004 REKORUNU SOLLAYACAK

Yenilenen modelleriyle 2022 yılı hedeflerinden de bahseden Girgin sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye pazarında 1 milyondan fazla araç sattık. Dolayısıyla 50-55 bin bandı Opel için ne çok uzak bir rakam, ne de bizi maksimum derecede heyecanlandırıyor. 2022 yılı için bir şey söylemek şu andan mümkün değil ve doğru olmaz. Ama biz 2022 yılı için 60 bin adetlik bir hedef koyduk. 60 bin adet bizim için neden önemli, neden 60 bin? Opel markası geçmişte, 2004 yılında, sanıyorum 58 bin adetti, 2013-2016 yıllarında yine 55 bin adetleri gördü. 2022 yılı Opel’in Türkiye’de kendi satış rekorunu kıracağı yıl olacak, 60 bin adetle.”

365 BİN 900 TL FİYATLA GELDİ

Yeni Mokka, Opel markası için birçok ilki temsil ediyor. Yeni Mokka, markanın gelecekteki yüzü Opel Vizör’e ve tamamen dijital Pure Panel kokpite sahip ilk model olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Elegance, GS Line ve Ultimate olmak üzere üç farklı donanım seçeneğini zengin renk ve jant seçenekleriyle buluşturan yeni Mokka’da ayrıca, Türkiye’de bir ilk olarak siyah renkli kaput opsiyonu da bulunuyor. 130 beygir gücündeki 1.2 litrelik turbo beslemeli benzinli motor ve AT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebilen yeni Mokka, 365 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Elektrikli modele hazır değiliz

Alpagut Girgin
Alpagut Girgin

Eleketrikli Mokka’nın Türkiye’ye teknolojik altyapısı hazır olmadığı için getirilmediğini söyleyen Alpagut Girgin, “Marka olarak hiçbir eksiğimiz yok. 2024 yılında tüm modellerimizin elektriklisi olacak. Grupta da burada pozitif olarak ayrışacağız. Çok acele etmememizin çok temel bir nedeni var. Biz, burada adet peşinde değiliz. 2021’in son çeyreğindeki özel bir oturumda elektrikli araçlara geçiş planımızın ayrıntılarını paylaşacağız. Planımız gelecek yılın başından itibaren ivmelenerek 2022 yılının ilk yarısını hazır bir şekilde geçip, ikinci yarısında ilk olarak elektrikli Corsa’yı ve elektrikli Mokka’yı tüketicimizle buluşturmak olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yeni Mokka’ya iyi bir başlangıç

Yeni Mokka’ya olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Opel Türkiye Genel Müdürü, “Daha fiyatını açıklamadan, 15 günlük bir süreden bahsediyorum, 250’den fazla Mokka sattık. Ay sonuna kadar bunun 500 adedi aşmasını bekliyoruz. Bu senenin tamamına baktığımızda Mokka satışımız 5 bin adet. Gelecek sene ise bunu ikiye katlayarak 10 bin adet Mokka’yı Opel’severlerle yani müşterilerimizle buluşturmayı planlıyoruz. Buradaki planımız Yeni Mokka’nın tüm Opel satışları içinde yüzde 15’lik bir pay alması ve bunu sürekli kılmak. Yeni Mokka iyi başladı, iyi gidecek” açıklamasında bulundu.

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