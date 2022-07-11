Ekonomi Opel karar alırken Türkiyeyi dinliyor
OTOMOTİV

Opel karar alırken Türkiye’yi dinliyor

60 ülkede faaliyet gösteren Alman otomotiv devi Opel, iş geliştirme süreçlerinde Türkiye’ye danışıyor. Türkiye’nin 3’üncü anavatanı ve kendilerinden bir parça olduğunu söyleyen Opel CEO’su Florian Huettl, “Türkiye'ye çok inanıyoruz. Almanya, Britanya ve Türkiye karar alma süreçlerinde en önemli ülkeler” dedi.

Abone Ol Google News
Şuayip Alabay Yeni Şafak
Opel karar alırken Türkiye’yi dinliyor
Florian Huettl

Göreve gelir gelmez ilk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Opel CEO’su Florian Huettl, burayı anavatanı gibi gördüklerini söyledi. Türkiye’nin Opel’in iş süreçlerinde etkili bir ülke olduğunu söyleyen Huettl, Almanya ve Britanya ile eşit önem derecesine sahip olduklarının altını çizdi. Huettl Opel’in Türkiye ve dünyadaki performansını ve yeni yapılacak yatırımları da değerlendirdi.

PAZAR DEĞİL MARKANIN PARÇASI

Türkiye’ye kendilerini evinde gibi hissetiklerini ifade eden Opel CEO’su Huettl, “Burada gördük ki kendi evimizde gibiyiz. Burayı seviyor ve çok önemsiyoruz. Türkiye, gelecekte nerede olmak istediğimize karar vermemize yardımcı oluyor. Türkiye’yi sadece Opel pazarı olarak değil, markamızın bir parçası olarak görüyor ve çok inanıyoruz. Opel için iş süreçlerinde bir tercih yaptığımızda Türk yöneticimiz Alpagut Bey’e, Alman yöneticimize ve Britanya yöneticimize soruyoruz. Hepsi birlikte veriyor. Biz elimizden geldiğince diğer ülkelerden daha önemli bir şekilde Türkiye pazarını dinliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜRETİMDE ZOR BİR ZAMANDAYIZ

Ham madde, çip krizi ve enflasyonun otomotiv üretimini derinden etkilediğine işaret eden Huettl, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretim tabii ki şu andaki krizden etkileniyor. Biz çok kısa aralıklarla çalışıyoruz. Mesela çok hızlı ara çözümler bulmaya çalışıyoruz. Genel olarak söylemek gerekirse şu ana kadar üretimlerimizi zamanında gerçekleştirebildik. Enflasyonla mücadele etmek günümüzde çok büyük bir konu. Çünkü her şeyin maliyeti artmaya devam ediyor. Ama maliyeti belli şekillerde paylaşmamız gerekli. Ham maddelere bağımlılığımızı azaltabilmeliyiz. Oldukça zor zamanlardan geçiyoruz.”

YENİ FIRSATLARI KOLLUYORUZ

Opel’in 30 Avrupa ülkesi olmak üzere 60 ülkede faaliyet gösterdiğini ve bu sayının artması için araştırma yaptıklarını vurgulayan Florian Huettl, “Geçtiğimiz yıl güçlü bir şekilde Şili’de aktivitelerimize başladık. Latin Amerika'da da aynı şekilde. Yeni Zelanda operasyonlarımız başlayacak. Ek olarak Tayland özelinde çalışmalarımız var. Yeni pazarlar için fırsat kolluyoruz” açıklamasında bulundu.

2022 Opel Grandland satışta: İşte özellikleri ve Türkiye'deki satış fiyatı
FOTOĞRAF 29
Title
Resmi tanıtımı 11 ay önce yapılan makyajlı Opel Grandland sonunda Türkiye yollarına çıkmaya hazır.
Title
Makyajlı 2022 Opel Grandland, iç ve dış tasarımındaki dokunuşlarla daha modern bir görünüme kavuştu.
Title
Ön yüzünde Opel'in yeni Vizor tasarımını benimseyen modelde matrix LED farlar da seçenekler arasında.
Title
Tampon tasarımı da değişen yeni Grandland'ın iç mekanı da yeni üç kollu direksiyon simidi, Pure Panel tasarımı ve vites topuzu ile daha modern ve teknolojik görünüyor.
Title
Yeni Opel Grandland Türkiye'de 130 beygir güç ve 230 Nm tork üreten 1.2 litre üç silindirli turbo benzinli ünite veya 130 beygir güç ve 300 Nm tork üreten 1.5 litre turbo dizel üniteyle tercih edilebiliyor.
Title
Şanzıman tarafında ise 8 ileri otomatik standart.
Title
Grandland'ın benzinli versiyonda azami kızı 188 kms iken dizel seçenekte 195 kms olarak karşımıza çıkıyor.
Title
Ortalama yakıt tüketimi ise sırasıyla 6,5 litre100km ve 5,2 litre100km olarak açıklanmış.
Title
2022 Opel Grandland teknik özellikler<br><br>Uzunluk: 4477 mm<br><br>Genişlik: 1906 mm<br><br>Yükseklik: 1609 mm<br><br>Aks mesafesi: 2675 mm<br><br>Boş ağırlık: 1461kg <br>(benzin) 1523kg (dizel)<br><br>Bagaj hacmi: 514 litre 1676 litre
Title
Title
Yeni Grandland donanım seviyeleri<br><br>Yenilenen crossover Türkiye'de Edition, Elegance ve Ultimate donanım seviyeleriyle tercih edilebilecek. Giriş seviyesinde 17 inç alaşımlı jantlar, elektrikli, ısıtmalı, otomatik katlanan yan aynalar, elektronik park freni, çift bölgeli elektronik iklim kontrollü klima, ambiyans aydınlatması, 7 inç dijital gösterge paneli, 7 inç ekrana sahip IntelliLink 4.0 multimedya, Apple CarPlay ve Android Auto, Full LED farlar, LED arka stoplar, 180 derece geri görüş kamerası ve hız sabitleyici gibi özellikler standart.<br><br>
Title
Title
2022 Grandland'ın Elegance donanım seviyesinde ise 18 inç alaşımlı elmas kesim jantlar, gövde rengi tamponlar, siyah tavan ve tavan rayları, alaşımlı spor pedallar, 12 inç dijital gösterge, 10 inç ekrana sahip IntelliLink 5.0 Navi multimedya, navigasyon, IntelliLux LED piksel farlar, AGR onaylı 6 yönlü sürücü koltuğu, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 360 derece çevre görüş sistemi, kablosuz şarj, elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler devreye giriyor.<br><br>
Title
En tepedeki Ultimate seviyesinde de jantlar 19 inç'e çıkarken arka kol dayama desteği, adaptif hız sabitleyici, ısıtmalı ön cam, Alcantara koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, AGR onaylı 6 yönlü ön yolcu koltuğu gibi özellikler listede. <br>
Title
Ayrıca bu seviyede satın alınabilen Premium Pack ile deri koltuklar, havalandırmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar ve gece görüş sistemi de özelliklere dahil edilebiliyor. <br><br>Premium Pack fiyat farkı 20 bin TL.<br>
Title
Makyajlı 2022 Opel Grandland'ın güvenlik sistemlerinde pek çok özellik giriş seviyesinden itibaren standart.
Title
Yokuş kalkış desteği, otomatik kararan dikiz aynası, yağmur sensörü, far sensörü, uzun far asistanı, kamera bazlı aktif acil frenleme sistemi, ön çarpışma ikazı, şerit koruma özellikli aktif şerit takip sistemi, lastik basınç takip sistemi, trafik işareti tespit sistemi, şerit ihlali uyarı sistemi bu özelliklere dahil.<br>
Title
En üst seviyede ise şerit ortalama özellikli aktif şerit takip sistemi ile kamera ve radar bazlı acil frenleme fark yaratıyor.<br>
Title
TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?<br><br>düzenlenen lansmanda yeni 2022 Opel Grandland fiyatı 809.900 TL olarak açıklandı.<br><br>
Title
1.2 130 HP BENZİN AT8 <br>Edition<br> <br>809.900 TL
Title
1.2 130 HP BENZİN AT8 <br><br>Elegance<br><br>864.900 TL
Title
1.5 130 HP DİZEL AT8<br><br>Elegance <br><br>919.900 TL
Title
1.5 130 HP DİZEL AT8<br><br>Ultimate <br><br>979.900 TL
Title
Title
Title
Title
Title
Title
2022 Opel Grandland satışta: İşte özellikleri ve Türkiye'deki satış fiyatı
Avrupa sonrası Türkiye pazarına da yaz dönemiyle giriş yapan 2022 Opel Grandland, makyajla birlikte güncel donanımlara kavuşuyor. İsmindeki X takısından kurtulan ve şirketin Vizor tasarımına geçiş yapan 2022 Opel Grandland'ın Türkiye fiyatı belli oldu. İşte 2022 Opel Grandland fiyatı, tasarımı ve özellikleri...


Türkiyede geliştirildi

Türkiye'de geliştirildi

​Denizaltıların gücüne güç katacak.
Ödemeler başladı

Ödemeler başladı

​Konutlar için 5 bin lira iş yerleri için 10 bin lira veriliyor.
İçişleri Bakanı Soyludan İstanbul metrosunda sözlü saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret: Onların öfkesi size değil bize

​Beton parçaları kafede oturanların üzerine düştü.

​Tatilciler akın etti, bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor.

​Bir ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

​Kamyonlar ve iş makineleri suya gömüldü.

​Çamlıca Kulesine yıldırım düştüğü anlar kamerada.

Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara sağanak uyarısı.

​Esenyurt'u sel vurdu: Bakan Soylu'dan nakdi yardım müjdesi.

Tek uçuşta 20 savaş uçağını göklerde tutabiliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.