Opel karar alırken Türkiye’yi dinliyor

Göreve gelir gelmez ilk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Opel CEO’su Florian Huettl, burayı anavatanı gibi gördüklerini söyledi. Türkiye’nin Opel’in iş süreçlerinde etkili bir ülke olduğunu söyleyen Huettl, Almanya ve Britanya ile eşit önem derecesine sahip olduklarının altını çizdi. Huettl Opel’in Türkiye ve dünyadaki performansını ve yeni yapılacak yatırımları da değerlendirdi.

PAZAR DEĞİL MARKANIN PARÇASI

Türkiye’ye kendilerini evinde gibi hissetiklerini ifade eden Opel CEO’su Huettl, “Burada gördük ki kendi evimizde gibiyiz. Burayı seviyor ve çok önemsiyoruz. Türkiye, gelecekte nerede olmak istediğimize karar vermemize yardımcı oluyor. Türkiye’yi sadece Opel pazarı olarak değil, markamızın bir parçası olarak görüyor ve çok inanıyoruz. Opel için iş süreçlerinde bir tercih yaptığımızda Türk yöneticimiz Alpagut Bey’e, Alman yöneticimize ve Britanya yöneticimize soruyoruz. Hepsi birlikte veriyor. Biz elimizden geldiğince diğer ülkelerden daha önemli bir şekilde Türkiye pazarını dinliyoruz” ifadelerini kullandı.

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ÜRETİMDE ZOR BİR ZAMANDAYIZ

Ham madde, çip krizi ve enflasyonun otomotiv üretimini derinden etkilediğine işaret eden Huettl, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretim tabii ki şu andaki krizden etkileniyor. Biz çok kısa aralıklarla çalışıyoruz. Mesela çok hızlı ara çözümler bulmaya çalışıyoruz. Genel olarak söylemek gerekirse şu ana kadar üretimlerimizi zamanında gerçekleştirebildik. Enflasyonla mücadele etmek günümüzde çok büyük bir konu. Çünkü her şeyin maliyeti artmaya devam ediyor. Ama maliyeti belli şekillerde paylaşmamız gerekli. Ham maddelere bağımlılığımızı azaltabilmeliyiz. Oldukça zor zamanlardan geçiyoruz.”

YENİ FIRSATLARI KOLLUYORUZ

Opel’in 30 Avrupa ülkesi olmak üzere 60 ülkede faaliyet gösterdiğini ve bu sayının artması için araştırma yaptıklarını vurgulayan Florian Huettl, “Geçtiğimiz yıl güçlü bir şekilde Şili’de aktivitelerimize başladık. Latin Amerika'da da aynı şekilde. Yeni Zelanda operasyonlarımız başlayacak. Ek olarak Tayland özelinde çalışmalarımız var. Yeni pazarlar için fırsat kolluyoruz” açıklamasında bulundu.

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