​Opel satışlarda 50 bin peşinde

Opel’in Yeni Crossland için düzenlediği online basın toplantısında konuşan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, 2020 yılının sıra dışı bir dönem olduğunu, bu dönemde Opel olarak birçok yenilik ve başarıya birlikte imza attıklarını söyledi.

TEDARİK SORUNU SATIŞLARI ETKİLEDİ

Türkiye’de 2020 yılı markalar sıralamasında 3 basamak birden yükseldiklerini söyleyen Girgin, “Satışlarımızı bir önceki yıla göre iki katına çıkarırken binek grubunda 6. marka olduk. Hafif ticari araç tarafında pazar payımızı yüzde 30 artırdık. Yıla başlarken paylaştığımız 35 bin adet hedefini gerçekleştirdik. Ancak yıl içinde bazı aylarda pazarın tahminimizden daha fazla büyümesine tedarik anlamında yanıt veremedik ve durum pazar payımızı etkiledi.”

SUV MODELLERE GÜVENİMİZ TAM

Son 10 yılda yarım milyona yakın Opel sattıklarını söyleyen Girgin, “Bu toplam ithal araçlar grubunda ikinci en büyük araç parkı anlamına geliyor. Bu rakamı milyonlara taşımak elimizde bunun için mükemmel ürünlerimiz ve kendini ispat etmiş bir bayi ayına sahibiz. Lokomotif modelimiz Opel Corsa ile ilgili söylenecek o kadar çok şeyimiz var ki B Hatchback her 10 araçtan biri Yeni Opel Corsa oldu. 9 bin 565 satış ile bir önceki yılı 3’e katladık ve toplam Opel satışlarının yüzde 30’una ulaştı. Sattığımız her iki araçtan birisi SUV olacak. 2019 yılına başlarken koyduğumuz bu hedef doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu yıl SUV ailesi araçlarda iddiamız çok daha büyük” şeklinde konuştu.

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Yeni SUV’larla bombardıman

Yeni Crossland, Yeni Mokka ve Yeni Grandland ile SUV pazarında ilk 5 marka içerisinde olmayı hedeflediklerinin altını çizen Opel Türkiye Genel Müdürü şu açıklamalarda bulundu: “Şubat ayı itibarıyla Yeni Crossland’e talep tahminlerimizin çok üzerinde gerçekleşmeye devam ediyor. SUV momentumu bizi 2021 hedeflerimize taşıyacak itici güç olacak. 2021 yılında hep birlikte 5 bin 500 adet ticari araç satışı gerçekleştireceğiz. Geçen yılın uyguladığımız stratejilerin gerçek sonuçlarına 50 bin adet üzerinde satış yüzde 6,6 pazar payıyla 2021 yılında taçlandıracağız. Bu sayede marka sıralamasında 6. olarak tamamlamayı planlıyoruz. Lansman bombardımanımız ise haziran ayında yeni Mokka ve yılın son çeyreğinde yeni Grandland ile devam edecek.”