ORKÖY kredileri orman köylüsü 73 bin aileyi rahatlattı

Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgiye göre, üreticiye sağlanan destekler ve krediler kapsamında orman köylüleri ekonomik ve sosyal maksatlı kredilerden hem ferdi olarak hem de kooperatif yoluyla yararlanabiliyor.

Ferdi destekler, orman köylüsünün refah seviyesini iyileştirmek, odunun yakacak olarak kullanımını azaltmak ve istihdama yönelik gelir getirici olarak uygulanıyor.

Kooperatif desteklemeleri kapsamında ise orman köyünde bulunan tarımsal kalkınma kooperatifleri, süt işletme tesisi, zeytin salamura tesisi, ormancılık çalışmalarına yönelik iş makineleri, odun dışı orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çam fıstığı işleme tesisi, defne kurutma tesisi, kereste fabrikası gibi projeleri için destekleniyor.

EKONOMİ Bakan Pakdemirli’den üreticilere 320 milyon liralık hibe müjdesi

İstihdama da katkı

Söz konusu kredi uygulamaları kapsamında, 2003-2018 döneminde 65 bin 250 aileye 1 milyar 940 milyon lira, 199 kooperatife 96 milyon lira olmak üzere toplam 2 milyar 36 milyon lira ORKÖY kredisi sağlandı. Bu desteklerle 202 bin 237 kişilik istihdam oluşturuldu.

Sadece bu yıl kasım ayına kadar 7 bin 513 aileye 132 milyon lira ORKÖY kredisi verildi. Yıl sonuna kadar yürütülecek çalışmalarla 165 milyon lira kredi desteğinin yanı sıra, 41 milyon lira hibe olmak üzere toplam 206 milyon lira ORKÖY kredisi ve hibesi sağlanmış olacak.

FOTOĞRAF 14 Kırsal Yenicekent Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Neşe Ünlü, 2 yıl önce kendi ayakları üzerinde durmak amacıyla iş kurmak istedi. Eşi Emre Ünlü'nün desteğini de alan Neşe Ünlü, Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurarak yetkililerle görüştü. Lise mezunu Ünlü, Genç Çiftçi Projesi'ne katıldı. İstiridye mantarı üretimi yapmaya karar veren Ünlü, proje kapsamında 30 bin lira hibe desteği alarak üretim tesisini kurdu. Sabahları çocuklarını okula bıraktıktan sonra kurduğu tesisin yolunu tutan Ünlü, aylık 1 ton istiridye mantarı üretim kapasitesine ulaştı. Ayda 4 kez hasat yaptığı tesisindeki ürünlerini toptan ve perakende olarak satan Ünlü, çevresindeki kadınlara da rol model oldu. Ev kadını olmak yerine kendi işinin patronu olmayı tercih ettiğini ifade eden Neşe Ünlü, Ailemin ekonomisine katkı sağlamak için bu işe başladım. Evde boş boş oturmak istemiyordum. Eşim de bana destek verdi. Kırsal bir mahallede yaşadığımız için yapabileceklerimiz belli. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileriyle görüştüm. Onlar da bana yardımcı oldu. Yapabileceğim en uygun işin, mantar üretimi olduğuna karar verdim. Devletten aldığım destekle de tesisimi kurdum dedi. 'KADINLAR CESUR OLSUN': Kadınların kendilerine güvenmesi gerektiğini vurgulayan Ünlü, Eşe bağlı olmak bizim ilk kuralımız, ama eşin eline değil, gözüne bakmak daha güzel. Eşim bana destek oldu. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Artık yapabileceklerimi de gördü. Yaptığım iş bana gurur veriyor. Kadınlar yapabilir miyim diye tereddüt yaşamasın. Kendilerine güvensinler. Cesaretli olsunlar. Cesaret bu işin olmazsa olmazı diye konuştu. KİLOSU 15 LİRA İstiridye mantarının geniş yapraklı bir mantar türü olduğunu, kilosunun 15 liradan alıcı bulduğunu belirten Ünlü, Sabah çocuklarımı okula gönderiyorum. Daha sonra ise mantarlarla ilgileniyorum. Havanın durumuna göre ısısını ve nemini ayarlıyorum. Haftada bir kez hasat yapıyoruz. Aylık 1 ton üretimim var. İstiridye mantarı geniş yapraklı bir mantardır. Çevremizdeki insanlar, bizim sayemizde istiridye mantarını artık tanıyor. Bu iş hakkında fikir sahibi olmak isteyenler gelip bizimle görüşüyor, fikir sahibi oluyor dedi. İSTİRİDYE MANTARININ ÖZELLİKLERİ: İlk olarak I. Dünya Savaşı sırasında geçim sağlamak amacıyla ekimi yapılan istiridye mantarı, son zamanlarda dünya çapında ticari bir besin olaraküretilmektedir. Hem taze hem de kurutulmuş olarak tüketilebilen istiridye mantarının öğütülmüş hali ise bisküvi ve ekmek yapımında kullanılır. İstiridye mantarı ayrıca sanayide ve diğer alanlarda mantarındırma (vücuttaki toksik etki gösteren bileşenleri mantar kullanarak temizleme yöntemi) amacıyla kullanılır. İstiridye mantarı bir ilaç mantar olarak düşünülebilir, çünkü içerisinde statin türü bileşenler içermektedir bunlardan biri olan lovastatin kolestrolü düşürür. İSTİRİDYE MANTARININ FAYDALARI: İstiridye mantarları, diyet lifleri ve diğer değerli besin maddeleri açısından iyi bir kaynaktır. Bu özelliğiyle açlık duygusunu giderir. Kalsiyum fosfor, potasyum, demir ve bakır yönünden zengin olan mantar, şeker, kalp, damar hastalıkları ve aneminin düşmanıdır. Mantar, bağışıklık sistemini güçlendirerek bünyeyi de hastalıklara karşı korur. Mantardaki 'lentinian' adı verilen maddenin tümörleri azalttığı bilinmektedir. D vitamini ile hücrelerde büyümeyi destekler ve kemiklerin güçlendirir. İstiridye mantarı, diyetik açıdan da pek çok vitamin ve oligoelement içinde barındırır. Yağ oranı yok denecek kadar düşük olan ve kesinlikle kolesterol içermeyen mantarlar, sağlıklı diyet listesinde kullanılabilir. B5 vitamini sayesinde yaraların iyileşmesini hızlandırır ve depresyona iyi gelir. Eşime destek olmak istiyorum dedi patron oldu Denizli'nin Buldan ilçesinde Neşe Ünlü (27), eşine destek olmak ve aile ekonomisine katkı sağlamak için devlet desteğiyle mantar üretim tesisi kurdu. Aylık 1 tonun üzerinde üretim yapan Ünlü, kendi ayakları üzerinde durmanın gurur verici olduğunu belirtti.

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Özel ağaçlandırmaya 144 milyon lira kredi

Öte yandan, Bakanlık tarafından özel ağaçlandırmaları teşvik etme çalışmaları kapsamında, odun dışı orman ürünü veren ceviz, badem ve zeytin gibi türlerle 3 hektara kadar yapılan özel ağaçlandırma çalışmalarında yatırım giderlerinin yüzde 65'ine hibe desteği sağlanıyor.

Gerçek ve tüzel kişilerce tesis edilen özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel fidanlıklara ise proje yatırım giderlerinin yüzde 25'i hibe olarak veriliyor.

Bu yılın ağustos sonu itibarıyla 158 özel orman fidanlık projesi onaylanarak özel sektör fidancılığına destek olundu. Özel ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ise 2003-2018 döneminde 144 milyon lira kredi desteği sağlanırken, bu yıl sonuna kadar 16 milyon lira hibe desteği verilmesi planlanıyor.

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Ayrıca, köylülere ve tarımsal kalkınma kooperatiflerine, küçük çiftçilere istihdam oluşturmak için, "Alım Garantili Sözleşmeli Fidan Üretimi" yapılıyor. Bu kapsamda, geçen yıl 1,1 milyon fidan ürettirilerek, 1,6 milyon lira ödeme yapıldı.