OSB atılımı

Türkiye 2023 hedeflerine doludizgin ilerlerken sanayiyi odağına aldı. Bir yandan Sanayi 4.0 çağına ayak uydurmak için mesai harcayan Türk sanayicisi; bir yandan da ülkenin kalkınmasında başrol konumundaki sanayi işletmelerini ülkenin her tarafına yaymaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın son yıllarda sanayicilere uygun şartlarda sağladığı imkanlar Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) yatırım, istihdam ve üretim kabiliyetlerini arttırdı.

Finansman teşviklerinden arazi tahsisi ve markalaşmaya varıncaya kadar çeşitli alanlarda verilen destekler tam bir OSB atılımına dönüştü. Türkiye’nin 7 bölgesine yayılan 331 OSB, bugün toplam 1 milyon 884 bin kişiye istihdam sağlanıyor.

SON 15 YILDA 120 YENİ OSB AÇILDI

Sanayi üretiminde son 15 yılda hizmete alınan 120 yeni OSB, Türkiye’yi 100'üncü yıl hedefine bir adım daha yaklaştırdı. Organize Sanayi Bölgeleri'nde istihdam edilen kişi sayısı 415 binden 1 milyon 884 bine yükseldi. Türkiye’de 1962 ile 2002 yılları arasındaki 40 yıllık dönemde yalnızca 80 OSB projesi hayata geçirilirken, geride bıraktığımız 15 yılda ise tamamlanan OSB projesi sayısı 120’ye ulaştı. 40 yıllık dönemde her yıl ortalama 2 OSB açılırken, son15 yıllık dönem boyunca yıllık ortalama olarak 8 OSB hizmete açıldı. Ayrıca tamamlanan OSB projelerinde 7 milyar lira tutarında da kredi kullanımı sağlandı.

ULAŞIM AĞLARI ÖNEMLİ

Sanayi bölgelerinin sayısı artarken planlamaya ulaşım da dahil ediliyor. İnşası süren ve yapımı tamamlanan pek çok OSB’de çevre ulaşımı açısından yeni ağlar oluşturuluyor. İstanbul’da yer alan OSB’ler için pek çok ulaşım rotası üzerinde çalışmalar yapılırken, kamu yararı gözetilerek yapılan projelerle birlikte OSB’lerin sanayiciler için cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra liman ve demir yolları da diğer şehirlerdeki OSB’lerde işletmeler için büyük önem taşıyor. Yapılan projelerde de ulaşım ağının gözetilmesi OSB’leri adeta bu ağın çevrelerine konuşlandırıyor.

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DEVLET DESTEĞİ SÜRECEK

Sanayi alanındaki yatırımlar devam ederken, OSB’lere yönelik devlet desteklerinin de sürmesi planlanıyor. Son olarak işletmelerin elektrik ödemelerindeki yüzde 2'lik TRT payı kaldırarak sanayicinin üzerindeki yaklaşık 700 milyon liralık yük alındı. Sanayicilerin hafta sonları çalışma izni için belediyelere ödediği ruhsat bedeli de kaldırılmasıyla yaklaşık 400 milyon liraya yakın bir kaynak buralardaki işletmelerde kaldı. OSB’ler içerisinde yer alan meslek yüksek okullarında okuyan öğrencilere eğitim desteği verildiği gibi, bu bölgelere yapılacak mesleki eğitim binaları için kredi desteği sağlanıyor.

1 YILDA 100 BİN YENİ ÇALIŞAN

OSB alanındaki yatırımların sürmesi beklenirken, kısa süre önce de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı 2019 Yılı Yatırım Programı’nda devam eden 92 OSB projesi bulunuyor. Devam eden 92 OSB projesi için 1,5 milyar liranın üzerinde harcama yapılmasına imkan sağlanıyor. Yeni yatırımlar sayesinde son 1 yılda OSB’lerdeki istihdam 100 bin kişi arttı. 2023’te OSB’lerde 2,5 milyon çalışan sayısına ulaşma hedefi var.

18 OSB İLE BURSA İLK SIRADA



OSB’lerin yaygınlaşmasıyla bu bölgelerde hizmet veren katılımcıların sayısı da 30 bini geçti. Organize Sanayi Bölgeleri’nin bölgesel olarak yoğunluğunda Marmara Bölgesi başı çekti. Şehir olarak bakıldığında ise sınırları içerisinde barındırdığı 18 Organize Sanayi Bölgesi ile Bursa ilk sırada yer alıyor. Türkiye’de bulunan 331 OSB’nin alan büyüklüğüne baktığımızda ise 102 bin hektarın üzerinde devasa bir alanla karşılaşılıyor.