Ekonomi OSD ve TAYSAD güçbirliği yaptı
OTOMOTİV

OSD ve TAYSAD güçbirliği yaptı

Türkiye’nin ihracat şampiyonu otomotiv sektörünün paydaşları, otomotiv ekosisteminde yaşanan hızlı değişimin gerisinde kalmamak ve Türkiye adına bir yol haritası oluşturmak için bir araya geldi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Haydar Yenigün(Solda) ve Alper Kanca (Sağda)
Haydar Yenigün(Solda) ve Alper Kanca (Sağda)

Bu kapsamda, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) koordinasyonunda TAYSAD Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıya; OSD ile TAYSAD’ın yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, otomotiv ana ve tedarik sanayi firmalarının üst düzey yöneticileri katıldı.

BİR DEĞİŞİMİN ARİFESİNDEYİZ

Otomotiv ekosisteminin ciddi bir değişim sürecinde olduğunun vurgulandığı toplantıda, “bağlantılı araçlar”, “elektrikli araçlar”, “hareketlilik/hizmetler” ve “otonom araçlar” konularının değişimi tetikleyen en önemli başlıklar olduğu, bu gelişmeler doğrultusunda araçlardaki elektronik ve yazılım ağırlığının gittikçe artacağı belirtildi. Toplantıda konuşan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Türk otomotiv sanayiini daha ileri taşımak adına sektörün bir bütün olarak nereye gideceğinin iyi anlaşılması gerektiğini aktardı. Kanca, otomotiv sektörünün içinde bulunduğu dönemi “Bir değişimin arifesindeyiz” diyerek tanımladı.

TEKNOLOJİK VE YERLİ PARÇA VURGUSU

  • OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün de konuşmasında otomotiv dünyasındaki küresel gelişmelere değindi ve yeni teknolojilerin otomotiv ile etkileşimini değerlendirdi. Haydar Yenigün, “Aracın üzerindeki yüksek teknolojili kısım oldukça yükseliyor. 2030’da bir aracın maliyetinin yarısının teknoloji kaynaklı olacağına yönelik öngörü, 2050’de yüzde 67 seviyelerine çıkıyor. Bir aracın üçte ikisinin elektronik sistemlerden oluşacağı söyleniyor. Tedarikçilere baktığımızda, bu noktada alarm vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yerlileştirmeyi bir numaralı madde olarak önümüze koymalıyız” açıklamasını yaptı.

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