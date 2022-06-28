Otelde tatilin maliyeti 800 TL

Bu yıl 42 milyon turist ağırlamayı hedefleyen Türkiye turizmi, Kurban Bayramı sayesinde daha da hareketlenecek. İstanbul’da otellerin doluluk oranı yüzde 92’yi geçerken, bayram ile birlikte özellikle kıyı tatil bölgelerinde doluluk oranlarının yüzde 100’ü bulması bekleniyor. Otellerdeki doluluk nedeniyle birçok tatilci karavan veya çadır turizmi gibi alternatiflere yöneliyor. Öte yandan, tatilciler, Ege ve Akdeniz kıyısındaki otellerde konaklamayı ya da villa kiralamayı seçerken, bazıları da yurt dışındaki turlara katılıyor.
ERKEN REZERVASYON KAZANDIRDI
Kurban Bayramı döneminde yerli turistler, bütçelerine göre farklı turizm bölümlerinde tatil planlamasını yapmış durumda. Erken rezervasyon yapanlar daha uygun fiyatla tatilini garantiledi. Ancak son dakikada bayram tatili için plan yapanlara ise kesenin ağzını açmak durumunda. Ege ve Akdeniz kıyısındaki tesislerde konaklama tercih edenler için 3 yıldızlı otellerde gecelik kişi başına oda fiyatı 800 TL, 4 yıldızlı otellerde 1.400 TL, 5 yıldızlı otellerde ise 2 bin TL’den başlıyor. 5 yıldızlı otelin gecelik fiyatı bazı bölgelerde 8 bin TL’ye kadar yükseliyor. Bu fiyatlar tesislerin niteliğine ve hizmet kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor. Bayram tatili için 1 haftalık villa kiralama fiyatları ise ortalama 15 bin TL’den başlıyor. Bununla beraber bayram döneminde çadır, kamp-karavan tatili, butik otel, yat ve günübirlik turlar da ilgi görüyor.
15 MİLYON KİŞİ TATİL YAPACAK
Kurban Bayramı başta hazır giyim, turizm, gıda ve ulaşım olmak üzere birçok sektörde hareketliliğe yol açacak. Bayram tatilinde yaklaşık 15 milyon kişinin seyahat edeceği ifade ediliyor. Tatil döneminde konaklama, yeme-içme ve ulaşım harcamaları için yaklaşık 15 milyar TL’lik bir ekonominin oluşması bekleniyor. Turizm böylece yan sektörleri de besleyerek önemli bir ekonomik canlılık oluşmasını sağlayacak.
Tüm bölgelere yoğun ilgi
Bayram dönemindeki rezervasyonlarda, Ege bölgesinde özellikle Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Marmaris, öne çıkıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, ‘‘Son dakika rezervasyonlarda genellikle yakın bölge tercihleri öne çıkıyor. Bu çerçevede İstanbul bölgesine yakın Sapanca, Assos, Ayvalık; İzmir bölgesine yakın Kuşadası, Çeşme gibi destinasyonlar talep görüyor. Kültür turlarında ise Doğu Karadeniz turları ilgi görüyor’’ değerlendirmesini yaptı.
50 bin TL’lik tatil kredisi
Bağlıkaya, "Güvenli bir tatil için vatandaşlarımızın rezervasyon yapacakları web sitesinde TÜRSAB logosunun olmasına ve bu logoya tıklandığında TÜRSAB doğrulama ekranına ulaşıldığına dikkat edilmeli” dedi. Tatil finansmanına da değinen Bağlıkaya, “Anlaşma kapsamında vatandaş, bankaya gitmeden acentelerin ofisleri ya da online satış platformları üzerinden, 50 bin TL'ye kadar tatil kredisi başvurusunda bulunabilecek. Tatil kredileri 24 aya kadar taksitlendirilebilecek" şeklinde konuştu.