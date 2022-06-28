Otelde tatilin maliyeti 800 TL

Bu yıl 42 milyon turist ağırlamayı hedefleyen Türkiye turizmi, Kurban Bayramı sayesinde daha da hareketlenecek. İstanbul’da otellerin doluluk oranı yüzde 92’yi geçerken, bayram ile birlikte özellikle kıyı tatil bölgelerinde doluluk oranlarının yüzde 100’ü bulması bekleniyor. Otellerdeki doluluk nedeniyle birçok tatilci karavan veya çadır turizmi gibi alternatiflere yöneliyor. Öte yandan, tatilciler, Ege ve Akdeniz kıyısındaki otellerde konaklamayı ya da villa kiralamayı seçerken, bazıları da yurt dışındaki turlara katılıyor.

ERKEN REZERVASYON KAZANDIRDI

Kurban Bayramı döneminde yerli turistler, bütçelerine göre farklı turizm bölümlerinde tatil planlamasını yapmış durumda. Erken rezervasyon yapanlar daha uygun fiyatla tatilini garantiledi. Ancak son dakikada bayram tatili için plan yapanlara ise kesenin ağzını açmak durumunda. Ege ve Akdeniz kıyısındaki tesislerde konaklama tercih edenler için 3 yıldızlı otellerde gecelik kişi başına oda fiyatı 800 TL, 4 yıldızlı otellerde 1.400 TL, 5 yıldızlı otellerde ise 2 bin TL’den başlıyor. 5 yıldızlı otelin gecelik fiyatı bazı bölgelerde 8 bin TL’ye kadar yükseliyor. Bu fiyatlar tesislerin niteliğine ve hizmet kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor. Bayram tatili için 1 haftalık villa kiralama fiyatları ise ortalama 15 bin TL’den başlıyor. Bununla beraber bayram döneminde çadır, kamp-karavan tatili, butik otel, yat ve günübirlik turlar da ilgi görüyor.

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15 MİLYON KİŞİ TATİL YAPACAK

Kurban Bayramı başta hazır giyim, turizm, gıda ve ulaşım olmak üzere birçok sektörde hareketliliğe yol açacak. Bayram tatilinde yaklaşık 15 milyon kişinin seyahat edeceği ifade ediliyor. Tatil döneminde konaklama, yeme-içme ve ulaşım harcamaları için yaklaşık 15 milyar TL’lik bir ekonominin oluşması bekleniyor. Turizm böylece yan sektörleri de besleyerek önemli bir ekonomik canlılık oluşmasını sağlayacak.

Firuz Bağlıkaya

Tüm bölgelere yoğun ilgi

Bayram dönemindeki rezervasyonlarda, Ege bölgesinde özellikle Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Marmaris, öne çıkıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, ‘‘Son dakika rezervasyonlarda genellikle yakın bölge tercihleri öne çıkıyor. Bu çerçevede İstanbul bölgesine yakın Sapanca, Assos, Ayvalık; İzmir bölgesine yakın Kuşadası, Çeşme gibi destinasyonlar talep görüyor. Kültür turlarında ise Doğu Karadeniz turları ilgi görüyor’’ değerlendirmesini yaptı.

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50 bin TL’lik tatil kredisi

Bağlıkaya, "Güvenli bir tatil için vatandaşlarımızın rezervasyon yapacakları web sitesinde TÜRSAB logosunun olmasına ve bu logoya tıklandığında TÜRSAB doğrulama ekranına ulaşıldığına dikkat edilmeli” dedi. Tatil finansmanına da değinen Bağlıkaya, “Anlaşma kapsamında vatandaş, bankaya gitmeden acentelerin ofisleri ya da online satış platformları üzerinden, 50 bin TL'ye kadar tatil kredisi başvurusunda bulunabilecek. Tatil kredileri 24 aya kadar taksitlendirilebilecek" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 5 Ramazan Bayramı'nı turistik beldelerde geçirmek isteyenler, otellere rezervasyon yaptırdı. Gözde tatil merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde otel rezervasyon oranı, yüzde 80'e ulaştı. 1000 TL'den başlayan tek gecelik konaklama, bazı otellerde 158 bin TL'ye kadar çıktı. Bodrum otellerinde yüzde 100 doluluk beklediklerini dile getiren Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, \"Turistik tesisler tiplerine göre değişkenlik göstermektedir. Her şey dahil ya da oda-kahvaltı şeklinde hizmet veriliyor. Gecelik kişi başı 1000 TL'den başlayan oteller olduğu gibi 8 bin TL'ye de oteller var. Marka otellerde gecelik oda fiyatı, 10 bin euro’ya (158 bin TL) kadar çıkıyor\" dedi. Bayramla birlikte tatil sezonunun başlayacağını dile getiren Ömer Faruk Dengiz, \"Yıllar sonra hayat normale döndü. Otellerden güzel haberler aldık. Bayram öncesinde bakıldığında otellerde yaklaşık yüzde 80 doluluk var. Bayrama kadar her gün, bu oran artmaya devam ediyor. Tatilciler, erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmeli. Bayramda genel olarak bakıldığında 1 milyon yerli ve yabancı turistin gelmesini bekliyoruz. 27 Mart'ta yurt dışı uçuşları başladı, ilk uçuşlar İngiltere'den gerçekleşti. 15 Nisan'a kadar 15 bin yabancı turist Bodrum'a girmiş bulunuyor.\" \" Uçaklarda yüzde 80 doluluk mevcut. Bu iyi bir oran ve her şeye rağmen uçakların dolu gelmesi iyi bir gelişme. İngiltere, Hollanda, Almanya gibi Avrupa ülkelerinden turistler, Bodrum'a gelmeye başladı. Yerli ve yabancı turistlerin rezervasyonlarını önceden yapmalarını tavsiye ediyorum. Otellerde şu an doluluk söz konusu. Rezervasyonsuz gelmeyin. TÜRSAB onaylı, bilinen acentelerden rezervasyon yapmanızı tavsiye ediyorum\" diye konuştu. Turizmci ve iş insanı Zeynel Kılıç da \"Mart itibarıyla otellerimiz sezona hazırlandı. Nisan itibarıyla turist girişleri oldu. Özellikle Avrupa'daki paskalya tatili dolayısıyla son iki hafta çok verimli geçti. Bu sene bayram sezonun tam başlangıcına denk geliyor. İkisinin birleşmesiyle yoğun bir şekilde sezona girmiş olacağız. Bu kapsamda bütün hazırlıklar yapıldı. Çoğu otel, canlı müzik ve sanatçıları bayram programına aldı. Bizim işletmemizde de hazırlıklar yapıldı ve yoğunluk var\" diye konuştu. 10 bin euro'ya oda var: Bodrum'da rezervasyonlar doldu Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bayram tatili ile birlikte otel rezervasyon oranı, yüzde 80'e ulaştı. 1000 TL'den başlayan tek gecelik konaklama, bazı otellerde 158 bin TL'ye kadar çıktı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Marka otellerde gecelik oda fiyatı, 10 bin euro'ya kadar çıkıyor. Otellerde şu an doluluk söz konusu. Rezervasyonsuz gelmeyin" dedi. BiP'te paylaş

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