Otobüs biletinde emekliye keyfi indirim

Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, 2024 yılı içerisinde otobüsle şehirlerarası seyahat etmek isteyen emeklilere yüzde 20 indirimli bilet alma imkânı sağlandı. Ancak, seyahat firmaları kanunda belirlenen yüzde 20'lik indirim oranını tam olarak uygulamıyor. Yeni Şafak olarak Kurban Bayramı öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na giderek firmaları dolaştık.

MUĞLA İÇİN 50 TL İSKONTO

Konuştuğumuz farklı otobüs şirketlerinde aynı yöne değişen oranlarda bilet fiyatı ve buna bağlı emekli indirimi yapıldığını gözlemledik. Normalde emeklilik belgesini gösteren vatandaşa ilgili yönetmelik gereğince yüzde 20 indirim uygulanması gerekiyor. Örneğin, İzmir’e sefer düzenleyen firmalardan biri fiyatı 1.200 lirada tutarken, emekliden 900 lira istiyor. Bir başka işletme de İzmir’e 1.190 lira ücrete giderken, emekliden 951 lira talep ediyor. Şirketlerin neredeyse tamamı Muğla’ya 1.500 liradan bilet kesiyor. Muğla’ya gitmek isteyen emekliden ise 1.450 lira talep ediliyor. İndirim sorulunca, tavan fiyat ve bayram yoğunluğu bahaneleri sıralanıyor. Firmalar farklı oranlarda iskonto uygularken, tavan fiyattan satılan biletlere uygulanan indirim keyfi tarife sebebiyle hissedilmiyor.

5 UYARI CEZA PUANI VERİLİYOR

Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı İstanbul Denetim Şube Müdürü Faruk Oğuzhan, emekliye indirim uygulamayan firmalarla ilgili, "5 uyarı ceza puanı veriyoruz. Kusur varsa idari işlem yapıyoruz" dedi. Oğuzhan, vatandaşlardan indirim yapmayan firmaları Ulaştırma Bakanlığı'nın internet sitesinden ya da CİMER 'den şikayet etmelerini istedi. Aynı firma 5'ten fazla şikayet alırsa ceza kesilecek.

Otobüslerde yer bulmak imkansız

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bu yılın belki de en yoğun dönemi yaşanıyor. Gözde lokasyonlara bilet bulmak imkansıza yakın. İzmir’e sefer düzenleyen firmalardan biri bayram öncesi 48 araç kaldırıyor ve tamamını dolduruyor. Aynı gün bir başka firmanın Antalya’ya 16 ayrı seferinde de yer bulunmuyor. 21 araçlık Aydın koltuklarının tamamı satılmış durumda.







