Otoda Fransız markalar lider

Türkiye’de satılan ülke otomobil markalarında birinci sırada olan markalar ise Fransızlarda 101 bin 534 adetle Renault, Almanlarda 64 bin 776 adetle Volkswagen, İtalyanlarda 137 bin 325 adetle Fiat, Amerikanda 92 bin 487 adetle Ford, Japonlarda 40 bin 375 adetle Toyota, Korelilerde 28 bin 531 adetle Hyundai birinci geldi.

Türkiye’de iç pazarda Fransız markalar üstünlüğünü ortaya koydu. En yakın rakibi Alman üreticilere 83 bin adet fark atan Fransız üreticiler 238 bin 478 adetle ipi göğüsledi.

ALMANLAR İKİNCİ OLDU

41 markanın satıldığı otomobil ve hafif ticari otomotiv pazarında, Fransız markalar sattığı modellerle toplamda en fazla araç satan ülke oldu. 6 markanın sunulduğu iç pazarda Fransız otomobilleri 238 bin 478 adetle birinci oldu. Fransızları 155 bin 806 adetle Alman markalar takip etti. Almanlar ise bu satış rakamına toplam 10 marka ile ulaştı. Almanları 7 marka ve 143 bin 846 adetle İtalyan, 1 marka ve 92 bin 487 adetle Amerikan, 9 marka ve 80 bin 352 adetle Japon, 3 marka ve 45 bin 57 adetle Koreli markalar takip etti.

MARKADA RENAULT İLK SIRADA

Türkiye’de satılan ülke otomobil markalarında birinci sırada olan markalar ise Fransızlarda 101 bin 534 adetle Renault, Almanlarda 64 bin 776 adetle Volkswagen, İtalyanlarda 137 bin 325 adetle Fiat, Amerikanda 92 bin 487 adetle Ford, Japonlarda 40 bin 375 adetle Toyota, Korelilerde 28 bin 531 adetle Hyundai birinci geldi.

LİDER MODELLERİN İKİSİ FRANSIZ OLDU

Türkiye’de geçtiğimiz yıl en çok satılan 5 modelden ikisi de Fransız oldu. Birinci sırada Fiat’ın Bursa’da ürettiği Egea modeli 79 bin 556 adetle yer aldı. İkinci sırada ise yine Bursa’da üretilen Renault Clio 46 bin 192 adetle takip etti. Clio’yu 39 bin 917 adetle Renault Megane, 32 bin 958 adetle Sakarya’da üretilen Toyota Corolla ve 22 bin 452 adetle tamamı ithal edilen Volkswagen Passat izledi.

RENAULT’NUN PAYI YÜZDE 16,2 OLDU

Berk Çağdaş

Renault 16,2 pazar payıyla binek otomobil liderliğini 21’inci yılında da korurken, Türkiye’de en çok satan 3 otomobil kürsüsünde 2 araçla yer almayı da başardı. Dacia tarafında Duster ise 17 bin 402 adetlik satış performansı ile Türkiye’nin en çok satan SUV modeli oldu. Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Segmentinin açık ara en çok tercih edileni yerli üretim Clio HB ve makyajlı kasasıyla satışa sunacağımız yerli üretim Megane Sedan’a ek olarak Yeni Captur, makyajlı Talisman ve makyajlı Koleos gibi modellerimizle bu yıl da iddialıyız. Dacia’da bizleri çok heyecanlandıran yenilikler göreceğiz. Yeni Sandero - Sandero Stepway ve makyajlı Duster gibi çok önemli ürünlerimizi piyasaya süreceğiz” açıklamasında bulundu.

EGEA 5 YILDA 274 BİN SATTI

Altan Aytaç

Egea Ailesi’ne gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Egea Model Ailesi, Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde tipleriyle 5 yılda 274 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaştı ve her şeyiyle tam ve erişilebilir bir aile otomobili olduğunu gösterdi. Şimdi ise ailenin diğer üyeleri gibi Tofaş’ta geliştirilen ve üretilen Yeni Egea Cross ile yine Türk tüketicisinin beğeniyle karşıladığı ve tercih ettiği bir segmente giriyoruz. Ocak ayından itibaren Fiat showroomlarında yerini alan yeni Egea Ailesi’nde, Sedan modelimizi 130 bin 900 liradan başlayan anahtar teslim fiyatıyla satışa sunarken, ailenin yeni üyesi Egea Cross modelimizi 154 bin 900 bin liradan başlayan iddialı fiyatlarla Türkiye’deki tüketicilerin beğenisine sunuyoruz” dedi.

REKLAM

PEUGEOT SUV’DA BİRİNCİ