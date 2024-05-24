Otoda 'karakutu' hareketliliği

Nisan ayında ortalama yüzde 20 düşen sıfır otomobil piyasası yeniden hareketleniyor. Temmuz ayında Avrupa Birliği’nde (AB) yürürlüğe girecek olan sıfır otomobillerde kara kutu zorunluluğu başlamadan önce bayiler karakutusu olmayan araçları ellerinden çıkarmaya çalışıyor. Avrupa pazarındaki araçları alan Türkiye de, bu karakutu zorunluluğundan erken etkilenecek. Bu anlamda 0 faiz ve cazip taksit seçenekleri ile uygun kredileri yeniden açan bazı bayiler sıfır otomobil piyasasını yeniden canlandırdı. Yaklaşık 1 ay sonra yürürlüğe girecek karakutu zorunluluğu nedeniyle fiyatların daha da aşağı çekilmesi bekleniyor.

MALİYET ORTALAMA 2 BİN DOLAR

Aracın hızı, yönü, frenleme kuvveti, kamera kayıtları ve sürücünün sürüş alışkanlıkları ile ilgili bilgileri saklayabilen bu sistemin fiyatları ortalama bin 500 ila 3 bin dolar arasında seyrediyor. Otomobilde AB regülasyonlarına göre hareket eden Türkiye’de de bu sistemin kısa süre içerisinde bir yönetmeliği çıkacak ve zorunlu hale getirilecek.

27 ÜLKE İLE BAŞLAYACAK

Bu yeni düzenleme, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç’te yürürlüğe girecek uygulama nedeniyle Avrupa pazarına sunulacak tüm araçların bu sistemle gelmesi öngörülüyor.

Her şey kayıt altında

Avrupa'da araçlara yerleştirilecek olan kara kutular, hız, fren, pozisyon, aracın titreşimi, ve gömülü güvenlik sistemleri verilerini toplayacak. Olası acil bir durum tespit edildiğinde ise araç, acil çağrı destek sistemleri ile kendi kendine yardım çağırabilecek. Bu sistem araç verilerini yüksek isabetlilikle kaydedecek ve bu veriler sadece acil durumlarda yetkililer tarafından erişilebilecek şekilde korunacak. Bu sayede, sürücüye ait verilerin gizliliği korunmuş olacak. Ayrıca bu sistem hiçbir şekilde sürücüler tarafından iptal edilemeyecek. Böylece yaşanabilecek olumsuzluklar da kayıt altına alınacak. Araçlar kullanıldığı süre boyunca uçaklardakine benzer bir şekilde kayıt yapılacak.







